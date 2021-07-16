В России продлили срок замены паспортов до 90 дней

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал новое постановление, согласно которому "срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет продлен до 90 дней".
Отметим, что сейчас как только человеку исполняется 20 или 45 лет, то он должен сразу поменять паспорт, так как старый становится недействительным. Оформление нового занимает от 10 до 30 дней и все это время гражданин ходит с временным удостоверением личности.
- Однако с таким документом он, к примеру, не может оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг. Новое постановление избавит людей от таких неудобств, - подчеркивают в правительстве.
Теперь же, сразу после дня рождения не надо бежать за новым паспортом.
- Теперь паспорта граждан, которым исполнится 20 или 45 лет, будут оставаться действительными до дня оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после достижения этого возраста. То есть экстренно переоформлять документ сразу после дня рождения не понадобится, - уточнили в кабинете министров. Этим же постановлением продлен срок подачи документов для получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет. Теперь это не 30, а 90 дней.
Кроме того, в июля будущего года вступит в силу закон, согласно которому срок оформления паспорта должен будет составлять не более 5 дней.