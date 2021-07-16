Столото в тираже 1397 «Русского лото» 18 июля 2021 разыграет 800 млн и 100 наборов техники

18 июля будет разыграно от 100 комплектов бытовой техники REDMOND для кухни. Также вас ждут Джекпот 800 миллионов рублей, множество денежных призов и акция — получите в подарок скидку 10% от REDMOND в интернет-магазине multivarka.pro и магазинах фирменной розницы. Запасайтесь билетами и дарите их своим близким!
Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 17 июля.
Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 18 июля, в 08:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.
Промокод на получение скидки нанесён на типографский билет. При покупке электронного билета для получения промокода необходима регистрация на сайте stoloto.ru.
Состав комплекта бытовой техники для кухни в 1397-м тираже: мультиварка REDMOND RMC-M90, чайник REDMOND RK-G200S, блендер REDMOND RSB-3402 (чёрный), мультипекарь REDMOND RMB-611. Денежный эквивалент комплекта — 14 900 рублей.