Почему 2-метровый забор обносят вокруг горпарка Бердска за 50 метров от дороги, раскрыл секрет вице-мэр Владимир Захаров
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Почему 2-метровый забор обносят вокруг горпарка Бердска за 50 метров от дороги, раскрыл секрет вице-мэр Владимир Захаров

3:42:527/16/2021,София МальцеваФото: "Курьер. Среда. Бердск"
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Такое решение принято из-за технического вопроса.

Причиной послужили технические препятствия

Жителей города интересует, почему ограждение городского парка в Бердске стоит не вдоль дороги, а в отдалении от нее на 50 метров в сторону парка на ул. Карла Маркса и площади Горького.

16 июля редакции “Курьер. Среда. Бердск” объяснил вице-мэр города Владимир Захаров, что причиной послужили технические препятствия:

- Было принято техническое решение. Эта территория никому не принадлежит. Принадлежит только оргкомитету. Там проходит очень много подземных сетей и кабелей на 10 киловольт - это очень опасно, поэтому там нельзя ставить ограждение.

Городской парк

Продолжается строительство ограждения

Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал о реконструкции в парке Бердска, которая кроме посадки деревьев и установки лавочек, включает установку детского игрового городка и забора вокруг парка.

Ожидается по проекту, что забор высотой 2 метра будет ограждать территорию парка по периметру и иметь порядка 6 ворот и 12 калиток. Доступ в городской парк будет открыт круглосуточно.

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ограждениегородской паркподземные сети
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От редакции

Вы часто бываете в парке?

Аноним, 16 июля 2021 3:52:31
НВР:
Да.
1
0
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Орк рабочий , 16 июля 2021 4:09:36
НВР:
Ага. Но после такого "благоустройства" с заборчиками - вряд ли. Пойду лучше на Метелице или на берегу погуляю.
14
2
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Аноним, 16 июля 2021 4:14:09
А что за мешки валяются?
0
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