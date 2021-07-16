Почему 2-метровый забор обносят вокруг горпарка Бердска за 50 метров от дороги, раскрыл секрет вице-мэр Владимир Захаров

Жителей города интересует, почему ограждение городского парка в Бердске стоит не вдоль дороги, а в отдалении от нее на 50 метров в сторону парка на ул. Карла Маркса и площади Горького.
16 июля редакции “Курьер. Среда. Бердск” объяснил вице-мэр города Владимир Захаров, что причиной послужили технические препятствия:
- Было принято техническое решение. Эта территория никому не принадлежит. Принадлежит только оргкомитету. Там проходит очень много подземных сетей и кабелей на 10 киловольт - это очень опасно, поэтому там нельзя ставить ограждение.
Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал о реконструкции в парке Бердска, которая кроме посадки деревьев и установки лавочек, включает установку детского игрового городка и забора вокруг парка.
Ожидается по проекту, что забор высотой 2 метра будет ограждать территорию парка по периметру и иметь порядка 6 ворот и 12 калиток. Доступ в городской парк будет открыт круглосуточно.
Да.
Ага. Но после такого "благоустройства" с заборчиками - вряд ли. Пойду лучше на Метелице или на берегу погуляю.