Столото в тираже 451 «Жилищной лотереи» 18 июля 2021 разыграет 800 млн, 30 домов и 3 коттеджа в Крыму

Хотите собственный дом, а может вам по душе коттедж в Крыму? Тогда не пропустите специальную серию розыгрышей в «Жилищной лотерее»: в трёх тиражах разыграем 3 коттеджа в Крыму за 10 000 000 рублей и 30 загородных домов. На протяжении всей серии суперприз составляет 800 000 000 рублей.
Уже в ближайшие выходные разыграем первый коттедж в Крыму, 10 загородных домов и много денежных призов. Позвольте себе больше!
Билеты продаются на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 17 июля.
Смотрите трансляцию розыгрыша в воскресенье, 18 июля, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.
Денежный эквивалент загородного дома — 800 000 ₽
Денежный эквивалент коттеджа в Крыму — 10 000 000 ₽
Фраза «Разыграем 3 коттеджа в Крыму и 30 загородных домов» указывает на общее количество коттеджей в Крыму и загородных домов, разыгрываемых в рамках тиражного предложения тиражей с № 451 (трансляция 18.07.2021) по 453 (трансляция 01.08.2021) включительно.
Фраза «Суперприз 800 миллионов рублей» указывает на минимальный гарантированный размер средств призового фонда, разыгрываемого в категории «Суперприз» в тиражах с № 451 (трансляция 18.07.2021) по 453 (трансляция 01.08.2021) включительно.