Столото в тираже 451 «Жилищной лотереи» 18 июля 2021 разыграет 800 млн, 30 домов и 3 коттеджа в Крыму
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Столото в тираже 451 «Жилищной лотереи» 18 июля 2021 разыграет 800 млн, 30 домов и 3 коттеджа в Крыму

3:08:317/16/2021Фото: pxhere
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Денежный эквивалент загородного дома — 800 000 рублей.

крым, мак
Можно выиграть коттедж в Крыму

Хотите собственный дом, а может вам по душе коттедж в Крыму? Тогда не пропустите специальную серию розыгрышей в «Жилищной лотерее»: в трёх тиражах разыграем 3 коттеджа в Крыму за 10 000 000 рублей и 30 загородных домов. На протяжении всей серии суперприз составляет 800 000 000 рублей.

Уже в ближайшие выходные разыграем первый коттедж в Крыму, 10 загородных домов и много денежных призов. Позвольте себе больше!

Билеты продаются на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 17 июля.

Смотрите трансляцию розыгрыша в воскресенье, 18 июля, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.

Денежный эквивалент загородного дома — 800 000 ₽

Денежный эквивалент коттеджа в Крыму — 10 000 000 ₽

Фраза «Разыграем 3 коттеджа в Крыму и 30 загородных домов» указывает на общее количество коттеджей в Крыму и загородных домов, разыгрываемых в рамках тиражного предложения тиражей с № 451 (трансляция 18.07.2021) по 453 (трансляция 01.08.2021) включительно.

Фраза «Суперприз 800 миллионов рублей» указывает на минимальный гарантированный размер средств призового фонда, разыгрываемого в категории «Суперприз» в тиражах с № 451 (трансляция 18.07.2021) по 453 (трансляция 01.08.2021) включительно.

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