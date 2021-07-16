Дата и время прощания с Петром Мамоновым в Донском монастыре в Подмосковье
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Дата и время прощания с Петром Мамоновым в Донском монастыре в Подмосковье

3:17:077/16/2021Фото: pexels
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Актер ушел на 71-году жизни.

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Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Прощание с музыкантом Петром Мамоновым пройдет в субботу в Донском монастыре в городе Верее в Подмосковье. Об том рассказала вдова музыканта и актера Ольга Мамонова.

- Похороны будут часов в 16 в Верее. < …> Завтра в Донском монастыре прощание в 09:30, потом заберем его и поедем на Верейское кладбище хоронить. Верея - это город, где живем. Он там хотел быть похоронен, - рассказала она.
Напомним, актер ушел из жизни вчера, 15 июля на 71 году жизни.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В 1982 году вместе с младшим братом гитаристом Алексеем Бортничуком основал рок-группу "Звуки Му". После зарубежных гастролей 1989 года Мамонов пришел к выводу, что проект "Звуки Му" "кончился как идея" и "достиг потолка развития", он продолжил выступления в дуэте с братом. В середине 1990-х музыкант попытался возродить распавшуюся группу, но к концу десятилетия сосредоточился на сольной карьере. В феврале 2015 года было объявлено, что Мамонов собрал коллектив, получивший название "Совершенно новые Звуки Му". Помимо музыкального творчества, Мамонов известен работами в театре и кино. Дебют в качестве театрального актера состоялся в начале 1990-х в Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского.

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