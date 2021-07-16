"Нам тут свалка не нужна": Жители села Маяк Искитимского района в ужасе от строительства полигона ТКО и требуют власть отменить решение

Подробности стройки полигона ТКО около кладбища Бердска: ищет ли новое место под свалку и знает ли о возмущении бердчан, ответил глава Искитимского района Юрий СаблинПолигон ТКО около кладбища Бердска объемом 40 тысяч кубометров за 429 млн рублей утвердило правительство Новосибирской областиЕщё 228 новости
Когда заезжаешь в поселок Маяк Искитимского района со стороны кладбища Бердска, то понимаешь — будущий мусорный полигон будет совсем рядом. С холма, где расположены ферма и силосные ямы агрофирмы Лебедевская, хорошо видно кукурузное поле, за которым и раскинется новый полигон ТКО. Напомним, кусок земли Совхозного сельсовета Искитимского района сегодня принадлежит бизнесмену Бердска Виктору Голубеву.
В мае 2020 года стало известно, что на данном земельном участке ООО "Полигон" займется стройкой мусорной свалки. Объект уже утвержден в территориальной схеме правительства Новосибирской области. Если ранее объемы полигона заявлялись в 120 000 тонн в год, то на сегодняшний день они сократились в три раза - до 40 000 тонн в год. Строительство полигона ТКО обойдется бизнесмену в полмиллиона рублей.
Пока Госэкспертиза исследует все предоставленные компанией документы, чтобы выдать экспертное решение - возможно ли строительство такого объема именно на этой земле, активисты Бердска провели общественную экспертизу. Ее заключение гласит, что на земле около бердского кладбища и села Маяк - это невозможно сделать из экологических соображений. Сегодня, 16 июля, «Курьер. Среда. Бердск» отправился в поселок Маяк.
В Маяке жителей не много. Молодежь уезжает — нет работы. Но поселок неожиданно красивый. Две широкие улицы, аккуратные ухоженные дома. В огородах цветет картошка. Есть дом с очень красивыми необычными воротами, есть дома с цветущими палисадниками. На двух улицах не видно ни одного неухоженного дома. Люди хотят жить здесь долго и счастливо. В Маяке есть школа, детская площадка, даже минимаркет и магазин с хорошим и недорогим ассортиментом. Если в Маяк сделать хорошую дорогу из Бердска, то поселок стал бы расти. Но власть Новосибирской области решила - здесь будет мусорный полигон.
В гараже агрофирмы «Лебедевская» парни ремонтируют технику.
- Свалку нам не надо. Мы тут выросли, живем, работаем. Ферма здесь, молоко. Ветер весь будет сюда. Мы всем поселком писали письмо и подписывали против. Вот же она, рядом, свалка, - рукой показывают работники агрофирмы.
На улице встречаем жительницу Маяка и молодую девушку Веру. Вера приехала в гости к родным. Маленькому ребенку свежий воздух и настоящее коровье молоко очень полезны.
- Мы против мусорной свалки. Мы от силосных ям задыхаемся. Ветер несет всегда в сторону поселка с той стороны. А если свалку тут построят, что ж будет, - говорит женщина.
- Конечно, свалка не нужна здесь. Как тут люди жить будут?- поддерживает Вера.
Фотографироваться местные дамы стесняются, выскочили с огорода в магазин, форма одежды домашняя. Красивую девушку Веру сфотографировали для истории поселка Маяк.
Возле магазина с местными жителями обсудили стоимость домов в поселке.
- Если тут будет областная мусорка, нам уезжать надо. А дом никто не купит. Даром никто не возьмет, - говорят женщины.
Из магазина едем к старосте поселка Маяк Ольге Кондратенко.
- Нам сказали, что тут будут завод строить. Мы думали, пусть строят, завод дело хорошее. Конечно, зачем нам тут свалка? Стройте свалку далеко от жилых домов. Маяк — большой поселок, пропадем с мусорным полигоном рядом. Никто нам не говорит, что полигон-то будет, запутали нас, - говорит Ольга Васильевна.
Ольга Кондратенко говорит, что жители Маяка все против мусорного полигона, люди даже собирали подписи. Кто-то пообещал построить какой-то завод.
- Мы, конечно, поддерживаем жителей Бердска, которые выступают против строительства мусорной свалки, - говорит Ольга Васильевна.
Стоит отметить, что в зимой в селе живет 506 человек, а летом сюда приезжают многие новосибирцы - рядом пляж Обского моря.