"Нам тут свалка не нужна": Жители села Маяк Искитимского района в ужасе от строительства полигона ТКО и требуют власть отменить решение
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"Нам тут свалка не нужна": Жители села Маяк Искитимского района в ужасе от строительства полигона ТКО и требуют власть отменить решение

5:06:177/16/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргарита Мартынова
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Селяне вспоминают - сначала им рассказывали, что на этом пустыре появится свалка для мусора жителей Бердска. Позже - завод. Правда, какой - неизвестно. Сегодня 506 жителей села в шоке и опасаются, что из-за вони не смогут даже продать свои обжитые дома.

Водители агрофирмы против строительства мусорного полигона рядом с поселком Маяк
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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Когда заезжаешь в поселок Маяк Искитимского района со стороны кладбища Бердска, то понимаешь — будущий мусорный полигон будет совсем рядом. С холма, где расположены ферма и силосные ямы агрофирмы Лебедевская, хорошо видно кукурузное поле, за которым и раскинется новый полигон ТКО. Напомним, кусок земли Совхозного сельсовета Искитимского района сегодня принадлежит бизнесмену Бердска Виктору Голубеву.

В мае 2020 года стало известно, что на данном земельном участке ООО "Полигон" займется стройкой мусорной свалки. Объект уже утвержден в территориальной схеме правительства Новосибирской области. Если ранее объемы полигона заявлялись в 120 000 тонн в год, то на сегодняшний день они сократились в три раза - до 40 000 тонн в год. Строительство полигона ТКО обойдется бизнесмену в полмиллиона рублей.

Пока Госэкспертиза исследует все предоставленные компанией документы, чтобы выдать экспертное решение - возможно ли строительство такого объема именно на этой земле, активисты Бердска провели общественную экспертизу. Ее заключение гласит, что на земле около бердского кладбища и села Маяк - это невозможно сделать из экологических соображений. Сегодня, 16 июля, «Курьер. Среда. Бердск» отправился в поселок Маяк.

В Маяке жителей не много. Молодежь уезжает — нет работы. Но поселок неожиданно красивый. Две широкие улицы, аккуратные ухоженные дома. В огородах цветет картошка. Есть дом с очень красивыми необычными воротами, есть дома с цветущими палисадниками. На двух улицах не видно ни одного неухоженного дома. Люди хотят жить здесь долго и счастливо. В Маяке есть школа, детская площадка, даже минимаркет и магазин с хорошим и недорогим ассортиментом. Если в Маяк сделать хорошую дорогу из Бердска, то поселок стал бы расти. Но власть Новосибирской области решила - здесь будет мусорный полигон.

В гараже агрофирмы «Лебедевская» парни ремонтируют технику.
- Свалку нам не надо. Мы тут выросли, живем, работаем. Ферма здесь, молоко. Ветер весь будет сюда. Мы всем поселком писали письмо и подписывали против. Вот же она, рядом, свалка, - рукой показывают работники агрофирмы.

На улице встречаем жительницу Маяка и молодую девушку Веру. Вера приехала в гости к родным. Маленькому ребенку свежий воздух и настоящее коровье молоко очень полезны.
- Мы против мусорной свалки. Мы от силосных ям задыхаемся. Ветер несет всегда в сторону поселка с той стороны. А если свалку тут построят, что ж будет, - говорит женщина.
- Конечно, свалка не нужна здесь. Как тут люди жить будут?- поддерживает Вера.

Фотографироваться местные дамы стесняются, выскочили с огорода в магазин, форма одежды домашняя. Красивую девушку Веру сфотографировали для истории поселка Маяк.

Возле магазина с местными жителями обсудили стоимость домов в поселке.
- Если тут будет областная мусорка, нам уезжать надо. А дом никто не купит. Даром никто не возьмет, - говорят женщины.

Из магазина едем к старосте поселка Маяк Ольге Кондратенко.
- Нам сказали, что тут будут завод строить. Мы думали, пусть строят, завод дело хорошее. Конечно, зачем нам тут свалка? Стройте свалку далеко от жилых домов. Маяк — большой поселок, пропадем с мусорным полигоном рядом. Никто нам не говорит, что полигон-то будет, запутали нас, - говорит Ольга Васильевна.

Ольга Кондратенко говорит, что жители Маяка все против мусорного полигона, люди даже собирали подписи. Кто-то пообещал построить какой-то завод.
- Мы, конечно, поддерживаем жителей Бердска, которые выступают против строительства мусорной свалки, - говорит Ольга Васильевна.

Стоит отметить, что в зимой в селе живет 506 человек, а летом сюда приезжают многие новосибирцы - рядом пляж Обского моря.

Улица в поселке Маяк

Молодая мама не хочет, чтоб ее ребенок рос рядом с мусорным полигоном

Минимаркет в поселке Маяк

Школа поселка Маяк

Пока на строительстве мусора полигона тишина

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свалкамусорный полигонжители поселка
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Как будут жить люди в поселке Маяк рядом с мусорным полигоном?

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