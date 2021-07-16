В России кибермошенники придумали, как украсть выплаты Путина на школьников
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В России кибермошенники придумали, как украсть выплаты Путина на школьников

3:36:467/16/2021Фото: pexels
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Злоумышленники обещают жертвам выплаты от государства.

Мошенники стали изобретательнее

С момента объявления о выплатах пособия по 10 тысяч рублей к школе выросла и активность мошенников. Они завлекают граждан различными «выплатами от государства». Только за первую половину июля выявили 170 подобных фейковых сайтов, рассказал РИА Новости директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин.

- Злоумышленники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, указывают точную сумму планируемых выплат и предлагают получателю связаться с юристом фейковой организации для их начисления, - рассказал эксперт.

У мошенников есть несколько вариантов действий. Первый - кража данных банковской карты при их вводе на фишинговом ресурсе. Второй - оплата небольшой комиссии под различными предлогами: конвертация валюты, налог, оплата юридических услуг и так далее. Но как только человек выплатит комиссию, мошенник сразу исчезает и никаких денег не переводит. Гражданам стоит быть внимательнее и не доверять сообщениям с подозрительных сайтов и номеров.

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