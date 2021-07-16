Все подробности смерти "госпожи" Екатерины Плотниковой с афрокудрями в Новосибирске: Сутенёр залил ее тело в бетон
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Все подробности смерти "госпожи" Екатерины Плотниковой с афрокудрями в Новосибирске: Сутенёр залил ее тело в бетон

4:24:077/16/2021,София МальцеваФото: nsk.sledcom.ru
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Никто, в том числе родные, не знал, чем занималась Екатерина, когда приехала из Юрги - ее родного города.

Екатерина Плотникова вела двойную жизнь

С февраля 2021 года по июль искали 31-летнюю Екатерину Плотникову по всей Новосибирской области. Женщина пропала при загадочных обстоятельствах и разыскивалась целых 5 месяцев, пока 14 июля не обнаружили тело в лесополосе, присыпанное землей. Стражи порядка предполагают, что это именно пропавшая Екатерина.

Редакция “Курьер. Среда. Бердск” собрала все нити загадочного исчезновения, составив полную картину криминального происшествия.

Кто такая Екатерина Плотникова

Уроженка Новосибирска 31-летняя Екатерина Плотникова была яркой девушкой с афрокудрями. При составлении ее портрета, были указаны главные отличительные черты:

"Рост 168 см, нормального телосложения, волосы русые, длинные наращенные афрокудри, глаза серо-голубые. В день пропажи она была одета в розовую болоньевую куртку с черным орнаментом, черные лайкровые штаны с черными тканевыми вставками, черные ботинки."

Когда пропала сибирячка

Девушка пропала 20 февраля. Перед этим она поговорила с близкими по телефону, сказала, что плохо себя чувствует. После чего сибирячка перестала заходить в социальные сети, а ее телефонный номер стал недоступен.

Чем занималась

Никто, в том числе родные, не знал, чем занималась Екатерина в Новосибирске, когда приехала из Юрги - ее родного города. Хотя до этого девушка, по информации соцсетей, какое-то время работала медиком в ГКБ № 1 Новосибирска и увлекалась фотографией.

Позднее выяснилось, что сибирячка вела двойную жизнь.

По сообщению Telegram-канала Mash Siberia, Екатерина под ником “госпожа Стэлла” создала анкеты на интимных сайтах, куда выкладывала свои фотографии. Кроме того, она снимала розовый таунхаус на окраине Дзержинского района. Где ее в последний раз видели.

Когда нашли

14 июля в пресс-службе отметили, что останки пропавшей могли быть обнаружены в Колыванском районе.

— В ходе отработки близкого круга общения разыскиваемой полицейскими была получена оперативная информация о возможном ее местонахождении. Было установлено место сокрытия трупа потерпевшей. Останки, по версии следствия, принадлежащие разыскиваемой, 14 июля были обнаружены в овраге на территории Колыванского района Новосибирской области. Тело было обернуто в простыни, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным телеграм-канала Mash, следствие задержало сутенёра девушки по имени Алексей - он общался с Плотниковой незадолго до ее пропажи. Сейчас его проверяют на причастность к преступлению.

— При осмотре тела девушки явных следов насильственной смерти не обнаружено, — добавили в Следственном комитете.

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