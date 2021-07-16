Неизвестный сообщил о бомбе в вещах самолета белорусской писательницы Светлана Алексеевич

Накануне стало известно, что неизвестные сообщили в международный аэропорт Берлина о том, что что в вещах белорусской писательницы Светланы Алексиевич, которая 14 июля должна была улететь в Польшу, заложена бомба. К счастью, информация оказалось ложной, но на рейс Алексеевич так и не попала. Отметим, что лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич собиралась улететь во Вроцлав на встречу с другой обладательницей награды Ольгой Токарчук. Алексеевич пришлось отправлять во Вроцлав на машине.
Отметим, что 23 мая в Белоруссии экстренно сел самолет, летевший по маршруту Вильнюс – Афины также из-за сообщения о бомбе. К счастью, оно оказалось ложным.