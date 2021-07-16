В Бурятии задержали любовника бабушки, который с жестокостью убил годовалого ребенка

В Бурятии задержан мужчина, которого подозревают в жестоком убийстве годовалого ребенка. Он приходится любовником его бабушке. Напомним, недавно в селе Ильинка ночью было найдено изрезанное тело малыша. Заведено уголовное дело об убийстве малолетнего. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям доложить о расследовании, а также поставил дело на контроль в центральном аппарате.
- По результатам первоначальных следственных действий по подозрению в совершении данного преступления задержан 36-летний сожитель бабушки ребенка. На одежде мужчины, а также под его ногтевыми пластинами обнаружена кровь, образцы которой в настоящее время переданы экспертам для проведения геномного исследования, - говорится в сообщении.
Выяснилось, что 14 июля мать привезла ребенка к бабушке, чтобы она за ним последила. Вечером мать вернулась, умыла и накормила ребенка и снова оставила его с бабушкой и ее ухажером, несмотря на то, что они были пьяны. Через 1,5 часа к правоохранителям поступило от бабушки ребенка сообщение о его смерти - в ходе осмотра на теле малыша обнаружено несколько десятков колото-резаных ран.
- По версии следствия, сожитель бабушки мальчика на фоне алкогольного опьянения, вызванного ежедневным употреблением спиртных напитков в течение длительного времени, схватил нож и нанес им удары ребенку по различным частям тела, сообщили в СК.