В Бурятии задержали любовника бабушки, который с жестокостью убил годовалого ребенка
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бурятии задержали любовника бабушки, который с жестокостью убил годовалого ребенка

4:44:207/16/2021Фото: pexels
0

По версии следствия, сожитель бабушки мальчика на фоне алкогольного опьянения, вызванного ежедневным употреблением спиртных напитков в течение длительного времени, схватил нож и нанес им удары ребенку по различным частям тела, сообщили в СК.

Мужчина изрезал ножом ребенка

В Бурятии задержан мужчина, которого подозревают в жестоком убийстве годовалого ребенка. Он приходится любовником его бабушке. Напомним, недавно в селе Ильинка ночью было найдено изрезанное тело малыша. Заведено уголовное дело об убийстве малолетнего. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям доложить о расследовании, а также поставил дело на контроль в центральном аппарате.

- По результатам первоначальных следственных действий по подозрению в совершении данного преступления задержан 36-летний сожитель бабушки ребенка. На одежде мужчины, а также под его ногтевыми пластинами обнаружена кровь, образцы которой в настоящее время переданы экспертам для проведения геномного исследования, - говорится в сообщении.

Выяснилось, что 14 июля мать привезла ребенка к бабушке, чтобы она за ним последила. Вечером мать вернулась, умыла и накормила ребенка и снова оставила его с бабушкой и ее ухажером, несмотря на то, что они были пьяны. Через 1,5 часа к правоохранителям поступило от бабушки ребенка сообщение о его смерти - в ходе осмотра на теле малыша обнаружено несколько десятков колото-резаных ран.

- По версии следствия, сожитель бабушки мальчика на фоне алкогольного опьянения, вызванного ежедневным употреблением спиртных напитков в течение длительного времени, схватил нож и нанес им удары ребенку по различным частям тела, сообщили в СК.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
убийство ребенкаизрезал ножом ребенкалюбовник бабушки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Неизвестный сообщил о бомбе в вещах самолета белорусской писательницы Светлана Алексеевич
4:25:42 7/16/2021
Неизвестный сообщил о бомбе в вещах самолета белорусской писательницы Светлана Алексеевич
БердскВсе подробности смерти "госпожи" Екатерины Плотниковой с афрокудрями в Новосибирске: Сутенёр залил ее тело в бетон
4:24:07 7/16/2021
Все подробности смерти "госпожи" Екатерины Плотниковой с афрокудрями в Новосибирске: Сутенёр залил ее тело в бетон
Что каждый мусульманин должен сделать в Дни Ат-Ташрик 21 июля 2021 года
4:20:03 7/16/2021
Что каждый мусульманин должен сделать в Дни Ат-Ташрик 21 июля 2021 года
В Росси умерло 799 пациентов с коронавирусом за сутки на 16 июля 2021
4:17:40 7/16/2021
В Росси умерло 799 пациентов с коронавирусом за сутки на 16 июля 2021
БердскДачницу в СНТ "Слава" Бердска ограбил рецидивист
4:00:51 7/16/2021
Дачницу в СНТ "Слава" Бердска ограбил рецидивист
В России кибермошенники придумали, как украсть выплаты Путина на школьников
3:36:46 7/16/2021
В России кибермошенники придумали, как украсть выплаты Путина на школьников
Как поддержать организм во время активных магнитных вспышек? Все даты магнитных бурь на август 2021
3:20:11 7/16/2021
Как поддержать организм во время активных магнитных вспышек? Все даты магнитных бурь на август 2021
Дата и время прощания с Петром Мамоновым в Донском монастыре в Подмосковье
3:17:07 7/16/2021
Дата и время прощания с Петром Мамоновым в Донском монастыре в Подмосковье
Столото в тираже 451 «Жилищной лотереи» 18 июля 2021 разыграет 800 млн, 30 домов и 3 коттеджа в Крыму
3:08:31 7/16/2021
Столото в тираже 451 «Жилищной лотереи» 18 июля 2021 разыграет 800 млн, 30 домов и 3 коттеджа в Крыму
В России продлили срок замены паспортов до 90 дней
3:04:38 7/16/2021
В России продлили срок замены паспортов до 90 дней