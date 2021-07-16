Разъяренный из-за пачки чипсов папа ударил мальчика в поселке под Новосибирском. Подробности ЧП
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Разъяренный из-за пачки чипсов папа ударил мальчика в поселке под Новосибирском. Подробности ЧП

5:11:037/16/2021,София МальцеваФото: скриншот
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После жалобы ребенка своим родителям, что его обижают, отец решил как можно скорее разобраться с обидчиком.

Случай произошел в одном из дворов Краснообска

Против избившего ребенка жителя Краснообска возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои).

Конфликт произошел вечером 14 июля, в одном из новопостроенных районов посёлка Краснообска, оснащенного видеокамерами и удобными детскими площадками.

После жалобы ребенка своим родителям, что его обижают, отец решил как можно скорее разобраться с обидчиком. Отец мальчика схватил 10-летнего школьника и ударил его с такой силой, что ребенок упал. Как рассказывают очевидцы, у его сына просто отобрали пакет с чипсами.

Пострадавшего мальчика увезли в больницу, где предварительно поставили диагноз - сотрясение головного мозга.

На следующий день, 15 июля на мужчину завели уголовное дело.

По информации Сиб.фм, взрослые участники конфликта, действительно супруги — это приезжая семья, живущая в Краснообске. Глава семейства 1973 года рождения и 15 июля он уже дал необходимые объяснения в ПДН и участковому. Кроме того, ударивший школьника, написал встречное заявление на родителей пострадавшего мальчика. Как рассказал его сын, во дворе трое мальчиков пытались отобрать у него самокат, а потом отобрали чипсы.

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Как поступать, если ребенок жалуется на обидчиков?

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