Разъяренный из-за пачки чипсов папа ударил мальчика в поселке под Новосибирском. Подробности ЧП

Против избившего ребенка жителя Краснообска возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои).
Конфликт произошел вечером 14 июля, в одном из новопостроенных районов посёлка Краснообска, оснащенного видеокамерами и удобными детскими площадками.
После жалобы ребенка своим родителям, что его обижают, отец решил как можно скорее разобраться с обидчиком. Отец мальчика схватил 10-летнего школьника и ударил его с такой силой, что ребенок упал. Как рассказывают очевидцы, у его сына просто отобрали пакет с чипсами.
Пострадавшего мальчика увезли в больницу, где предварительно поставили диагноз - сотрясение головного мозга.
На следующий день, 15 июля на мужчину завели уголовное дело.
По информации Сиб.фм, взрослые участники конфликта, действительно супруги — это приезжая семья, живущая в Краснообске. Глава семейства 1973 года рождения и 15 июля он уже дал необходимые объяснения в ПДН и участковому. Кроме того, ударивший школьника, написал встречное заявление на родителей пострадавшего мальчика. Как рассказал его сын, во дворе трое мальчиков пытались отобрать у него самокат, а потом отобрали чипсы.