Российский робот-полицейский поступил на службу в полицию Абу-Даби

Робот-полицейский из России успешно прошел годовой испытательный срок в Абу-Дабу. Его привезли в ОАЭ в июне прошлого года.
- Через год его работы руководство полиции приняло решение об официальном включении робота в "сотрудники" объекта и дальнейшем распространении этого опыта на другие регионы ОАЭ, — отметили разработчики.
В обязанности устройства входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов полиции, измерение температуры и охрана правопорядка. Робот может общаться на английском и арабском языках. Кроме того, его создатели вместе с полицией ОАЭ разработали специальную лингвистическую базу, которая содержит несколько тысяч вопросов и ответов, а также систему распознавания лиц – он знает в лицо всех полицейских и разыскиваемых преступников. То устройство помогает существенно разгрузить правоохранителей. По словам директора по развитию Promobot Олега Кивокурцева, устройство не совершает так называемые ошибки человеческого фактора — он не устает, не грубит посетителям, не опаздывает на работу и никогда не ошибается.