В России резко выросла цена на бананы впервые за 8 лет
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16.07
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В России резко выросла цена на бананы впервые за 8 лет

5:24:537/16/2021Фото: pexels
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Ежегодно в нашей стране этих фруктов продают по объему столько же, сколько и картофеля.

Цены на бананы установили рекорд

Цены на бананы в России вернулись к уровню 2016 года. Резкий взлет стоимости этого фрукта пришелся на февраль текущего года. С февраля по апрель цена одного килограмма бананов увеличилась с 86,7 рублей до 89,3 рублей.
В июне бананы можно было приобрести за 84,1 рублей. Это максимальная цена с 2013 года.

Отметим, что бананы очень популярны в нашей стране. Как сообщают крупные сети, ежегодно продается почти одинаковый объем картошки и бананов. Их покупают чаще, чем морковь.

В феврале СМИ писали о проблемах с поставками фрукта из Эквадора из-за активности вулкана Сангай. Представитель компании Triny Fresh S.A. Наталья Багдасарян отметила, что сейчас проблем с перевозками из-за вулканической активности в Эквадоре нет, пишет РБК.

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