В России резко выросла цена на бананы впервые за 8 лет

Цены на бананы в России вернулись к уровню 2016 года. Резкий взлет стоимости этого фрукта пришелся на февраль текущего года. С февраля по апрель цена одного килограмма бананов увеличилась с 86,7 рублей до 89,3 рублей.
В июне бананы можно было приобрести за 84,1 рублей. Это максимальная цена с 2013 года.
Отметим, что бананы очень популярны в нашей стране. Как сообщают крупные сети, ежегодно продается почти одинаковый объем картошки и бананов. Их покупают чаще, чем морковь.
В феврале СМИ писали о проблемах с поставками фрукта из Эквадора из-за активности вулкана Сангай. Представитель компании Triny Fresh S.A. Наталья Багдасарян отметила, что сейчас проблем с перевозками из-за вулканической активности в Эквадоре нет, пишет РБК.