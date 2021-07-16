Правила поступления в вузы изменят с 2022 года: Федеральный бюджет оплатит обучение

В Минобрнауки предлагают с 2022 года изменить правила зачисления в вузы страны. Проект документа уже опубликован на официальном сайте ведомства.
Теперь выпускники смогут определиться по каким критериям они хотят поступать — по баллам, набранным на ЕГЭ, по итогам вступительного экзамена или после профессионального испытания.
Минобрнауки предлагает и другие новшества, для того, чтобы подать документы через сервис «Поступление в вуз онлайн» не будут требовать загрузки оригинала, можно будет лишь указать информацию о нем. Основной этап зачисления в вузы может быть продлен до 9 августа.
В России студентом можно стать по сертификату, который оплатит федеральный бюджет, это нововведение начнет действовать с 2022 года. Обладателями сертификатов могут стать победители и призеры заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также члены сборных команд России, участвовавшие в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.