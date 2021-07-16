Ростех впервые опубликовал фотографии новейшего истребителя пятого поколения

В Фейсбуке появилась фотография новейшего военного истребителя пятого поколения, который представят на МАКС-2021 в Жуковском. Отметим, что это первое фото самолета. Снимок опубликовала пресс-служба Ростеха. Примечательно, что на кадрах самолет стоит вдалеке, да еще и упакован в черный чехол, поэтому можно увидеть только очертания нового самолета. Но пиарщики Ростеха решили пошутить на эту тему и добавили на снимок надпись : Wanna see me naked? ("Хочешь увидеть меня раздетой?").
Военный самолёт будет официально представлен 20 июля — в первый день Международного авиационно-космического салона.