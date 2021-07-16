Япония глазами жителей и гостей - документальный фильм «Япония многоликая» при поддержке фонда Фаттаха Шодиева

В 2018 году вышел в свет фильм «Япония многоликая», первый из трилогии, созданной при поддержке мецената Фаттаха Шодиева и его благотворительной организации «Международный фонд Шодиева». Фильм посвящен культуре Страны восходящего солнца, раскрывая ее необычность, многогранность и особенность, а также поднимая актуальные проблемы страны и её жителей. «Япония многоликая» показывает зрителю контрастность Японии, причудливое, но в то же время органичное сочетание многовековых традиций и передовых технологий.
Фаттах Шодиев, главный спонсор создания фильма, рассказывает, что его любовь к Японии возникла еще в школьные годы. Он изучал японский язык и культуру в МГИМО, а затем долго работал в Японии. В это время Фаттах Шодиев многое сделал для налаживания диалога между Россией и Японией. По обе стороны Охотского моря проводились масштабные мероприятия, посвященные культуре обеих стран, и дружба между двумя государствами укреплялась. Создание трилогии фильма о культуре Страны восходящего солнца стало для Фаттаха Шодиева еще одним проявлением любви к Японии.
Повествование в фильме «Япония многоликая» начинается с так называемого «Серебряного павильона» или же Гинкаку-дзи. В этом эпизоде раскрывается ключевая идея, проходящая через весь фильм - философский принцип поддержания баланса. Трудовые будни, тонкое театральное искусство, ткание полотна и сортировка мусора - во всем этом отражается Япония. Стремление к гармонии и преданность делу - вот главные черты, присущие людям в этой стране.
В фильме поделились своим видением родной страны высокопоставленные японцы: Хатояма Юкио (бывший премьер-министр Японии), Мори Ёсиро (председатель оргкомитета Токийской олимпиады, в прошлом - также премьер-министр), Танака Юко (ректор университета Хосэй). Также свои работы продемонстрировали известные мастера национальных искусств: Раку Китидзаэмон XV (глава школы керамики Раку), Рэйзэй Тамэхито (поэтесса и хранительница древних песен), Сакаи Отосиге (руководитель японского театра Но).
В ленте уделено отдельное внимание вопросам религии и влиянию российских торговцев-мореплавателей на японскую религиозную жизнь.
При создании фильма Международный фонд Шодиева старался показать Японию глазами людей, разных по мировоззрению, культуре и образу жизни, чтобы полностью передать дух страны и ее восприятие, как своими жителями, так и иностранцами. Так, свое мнение по этому поводу высказал великий мастер эзотерического буддизма Икэгути Экан, рассказав о том, каковы религиозные взгляды у современных японцев, а также такие видные специалисты, как Михаил Галузин (посол Российской федерации в Японии) и Константин Саркисов (ведущий научный сотрудник Института востоковедения, кандидат исторических наук).
Сам Фаттах Шодиев о своем участии и стараниях говорит скромно. По словам предпринимателя, создание трилогии – это еще одно выражение его благодарности Японии за ту роль, какую эта страна сыграла в его становлении как личности. Стоит отметить, что за вклад в популяризацию японской культуры в России и развитие российско-японских отношений Фаттах Шодиев был удостоен главной награды Японии - Ордена Восходящего солнца, а также российской награды «Орден Дружбы».