Власти Москвы отменили QR-коды

Об отмене введенных ранее QR-кодов в Москве с 19 июля стало известно от Сергея Собянина. Решение было принято столичной мэрией совместно с правительством. Об этом он рассказал во время интервью для телеканала "Россия 24".
Введение системы QR-кодов сделало свое дело — большая часть работников столичных предприятий была привита. За последний месяц в Москве было сделано прививок не менее, чем для двух миллионов человек. Стимулирование вакцинации прошло успешно благодаря предприятиям общепита, заметил мэр Москвы.
С 28 июня была введена система QR-кодов, без которых было невозможно попасть на фудкорты, в кафе и рестораны. Доходы московских рестораторов за этот период упали практически в два раза. Также QR-коды стали использовать для входа в некоторые учреждения Москвы.