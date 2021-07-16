Власти Москвы отменили QR-коды
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Власти Москвы отменили QR-коды

6:31:397/16/2021Фото: Flickr
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С 28 июня была введена система QR-кодов, без которых было невозможно попасть на фудкорты, в кафе, рестораны и некоторые учреждения. С того времени доходы общепита упали в два раза.

Рестораны в Москве можно посещать всем гражданам, независимо от наличия прививок

Об отмене введенных ранее QR-кодов в Москве с 19 июля стало известно от Сергея Собянина. Решение было принято столичной мэрией совместно с правительством. Об этом он рассказал во время интервью для телеканала "Россия 24".

Введение системы QR-кодов сделало свое дело — большая часть работников столичных предприятий была привита. За последний месяц в Москве было сделано прививок не менее, чем для двух миллионов человек. Стимулирование вакцинации прошло успешно благодаря предприятиям общепита, заметил мэр Москвы.

С 28 июня была введена система QR-кодов, без которых было невозможно попасть на фудкорты, в кафе и рестораны. Доходы московских рестораторов за этот период упали практически в два раза. Также QR-коды стали использовать для входа в некоторые учреждения Москвы.

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