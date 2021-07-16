Рост попавших в больницу с коронавирусом на 9,5% за неделю отметили в Мнздраве: Молодых все больше

За последнюю неделю в России число госпитализированных с коронавирусом граждан стало больше на 9,5 %, об этом рассказал Михаил Мурашко, возглавляющий Министерство здравоохранения.
- Рост числа госпитализированных с ковидом за неделю составил 9,5%, - сказал он на заседании президиума координационного совета.
Для больных с COVID-19 продолжают наращиваться койко-места, в настоящее время госпитализированы и получают лечение 191 тысяча пациентов.
- Совместно с регионами развернули 228,5 тыс. коек, - сказал министр.
В реанимациях продолжают получать лечение более 5 тысяч человек, их число выросло больше, чем на 7%.
- Сегодня в целом по стране 5 тыс. 200 человек находятся в палатах интенсивной терапии на койках реанимации. В целом в стране коек достаточно, мы видим сегодня дефицит отсутствует, - сказал Мурашко.
Министр обратил внимание на увеличение числа заболевших из лиц молодого возраста.
- Мы видим прирост заболеваемости среди лиц молодого возраста. Для всех категорий населения, особенно, конечно, старшего поколения, как мы и говорили раньше, риски увеличиваются, чем позже начинается противовирусная терапия, - сказал Мурашко.
В России ситуация остается напряженной, 865 тысяч человек во всей стране лечатся либо в стационарах, либо амбулаторно, последних — 77%.