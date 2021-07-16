Рост попавших в больницу с коронавирусом на 9,5% за неделю отметили в Мнздраве: Молодых все больше
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Рост попавших в больницу с коронавирусом на 9,5% за неделю отметили в Мнздраве: Молодых все больше

7:40:307/16/2021Фото: Федеральное агентство новостей
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В реанимациях продолжают получать лечение более 5 тысяч человек, их число выросло больше, чем на 7%, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко провел заседание, на котором рассказал о ситуации в стране с коронавирусом
Сюжет: Третья волна коронавируса
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За последнюю неделю в России число госпитализированных с коронавирусом граждан стало больше на 9,5 %, об этом рассказал Михаил Мурашко, возглавляющий Министерство здравоохранения.

- Рост числа госпитализированных с ковидом за неделю составил 9,5%, - сказал он на заседании президиума координационного совета.

Для больных с COVID-19 продолжают наращиваться койко-места, в настоящее время госпитализированы и получают лечение 191 тысяча пациентов.

- Совместно с регионами развернули 228,5 тыс. коек, - сказал министр.

В реанимациях продолжают получать лечение более 5 тысяч человек, их число выросло больше, чем на 7%.

- Сегодня в целом по стране 5 тыс. 200 человек находятся в палатах интенсивной терапии на койках реанимации. В целом в стране коек достаточно, мы видим сегодня дефицит отсутствует, - сказал Мурашко.

Министр обратил внимание на увеличение числа заболевших из лиц молодого возраста.

- Мы видим прирост заболеваемости среди лиц молодого возраста. Для всех категорий населения, особенно, конечно, старшего поколения, как мы и говорили раньше, риски увеличиваются, чем позже начинается противовирусная терапия, - сказал Мурашко.

В России ситуация остается напряженной, 865 тысяч человек во всей стране лечатся либо в стационарах, либо амбулаторно, последних — 77%.

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