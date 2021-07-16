Причиной крушения Ан-28 мог стать отказ двигателя: На борту находилось 17 человек
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Причиной крушения Ан-28 мог стать отказ двигателя: На борту находилось 17 человек

6:46:567/16/2021Фото: Википедии
0

В качестве второй версии рассматривается ошибка пилота. Аварийный радиомаяк сработал в труднодоступной тайге.

Причиной возможного крушения Ан-28 под Томском мог стать отказ двигателя

Отказ двигателя и ошибка пилотирования могли стать причиной вероятного крушения пассажирского самолета Ан-28 в Томской области 16 июля.

"Две основные версии пока - ошибка пилотирования и отказ двигателя", - цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

Не исключил, что борт мог разбиться сразу после взлета.

По официальной информации, самолет пропал с радаров через 10-20 минут после взлета самолет пропал с радаров. Согласно координатам, где сработал аварийный радиомаяк самолета, он находится в труднодоступной местности, в тайге.

Предположительно, самолет находится в 50 км от Кедрового, в 380 км от Томска. Известно, что на борту находились 14 пассажиров, включая одного ребенка, и 3 члена экипажа.

Максакова в купальнике поразила поклонников
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Умерли на месте: разбились сын знаменитого фигуриста с девушкой
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Катя Катина умерла на 36-м году жизни
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Умерла, спасая семью: Агуповой было всего 36
«Только молитвы могут помочь»: Директор МакSим сделала заявление
ошибкамаякАн-28пропал с радаровотказ двигателя
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что-то часто стали падать самолеты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Власти Москвы отменили QR-коды
6:31:39 7/16/2021
Власти Москвы отменили QR-коды
Как снять порчу?
6:20:36 7/16/2021
Как снять порчу?
БердскСлабым контроль за соблюдением антиковидных мер в Бердске назвали в правительстве
6:00:58 7/16/2021
Слабым контроль за соблюдением антиковидных мер в Бердске назвали в правительстве
Правила поступления в вузы изменят с 2022 года: Федеральный бюджет оплатит обучение
5:44:25 7/16/2021
Правила поступления в вузы изменят с 2022 года: Федеральный бюджет оплатит обучение
Ростех впервые опубликовал фотографии новейшего истребителя пятого поколения
5:29:33 7/16/2021
Ростех впервые опубликовал фотографии новейшего истребителя пятого поколения
В России резко выросла цена на бананы впервые за 8 лет
5:24:53 7/16/2021
В России резко выросла цена на бананы впервые за 8 лет
Как попросить помощи на поступление в вуз у святого покровителя всех учащихся чудотворца Сергия Радонежского 18 июля
5:20:41 7/16/2021
Как попросить помощи на поступление в вуз у святого покровителя всех учащихся чудотворца Сергия Радонежского 18 июля
Российский робот-полицейский поступил на службу в полицию Абу-Даби
5:17:44 7/16/2021
Российский робот-полицейский поступил на службу в полицию Абу-Даби
Душевные поздравления для моряков в День морской авиации ВМФ 17 июля
5:11:31 7/16/2021
Душевные поздравления для моряков в День морской авиации ВМФ 17 июля
Разъяренный из-за пачки чипсов папа ударил мальчика в поселке под Новосибирском. Подробности ЧП
5:11:03 7/16/2021
Разъяренный из-за пачки чипсов папа ударил мальчика в поселке под Новосибирском. Подробности ЧП