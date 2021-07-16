Причиной крушения Ан-28 мог стать отказ двигателя: На борту находилось 17 человек

Отказ двигателя и ошибка пилотирования могли стать причиной вероятного крушения пассажирского самолета Ан-28 в Томской области 16 июля.
"Две основные версии пока - ошибка пилотирования и отказ двигателя", - цитирует ТАСС источник в экстренных службах.
Не исключил, что борт мог разбиться сразу после взлета.
По официальной информации, самолет пропал с радаров через 10-20 минут после взлета самолет пропал с радаров. Согласно координатам, где сработал аварийный радиомаяк самолета, он находится в труднодоступной местности, в тайге.
Предположительно, самолет находится в 50 км от Кедрового, в 380 км от Томска. Известно, что на борту находились 14 пассажиров, включая одного ребенка, и 3 члена экипажа.