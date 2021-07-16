Россиян накажут за распространение фейков о вакцинации против коронавируса
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Россиян накажут за распространение фейков о вакцинации против коронавируса

7:10:187/16/2021Фото: pexels.com
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За публикацию недостоверной информации о вакцинации и ее последствиях грозит наказание в виде ограничения свободы и крупные штрафы.

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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За распространение недостоверной информации о вакцинации от коронавируса грозит наказание в виде ограничения свободы и крупные штрафы, сообщил председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, в последнее время в интернете участились случаи публикации фейков «как о процедуре вакцинации от COVID-19, так и о последствиях вакцинации, а также о самих вакцинах».

«Эти действия имеют высокую степень общественной опасности, ведь это вызов всему обществу со стороны людей, которые готовы идти на умышленное распространение фейковой информации», - цитирует Клишаса РИА Новости.

Как отметил сенатор, физлицам за распространение фейков о вакцинации может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет. Для юридических лиц предусматрен штраф в размере от 1,5 до 3 млн рублей.

В медицинском сообществе предполагают, что это может сказаться на исследованиях вокруг вакцины и ее действии: ученые и врачи якобы не смогут публиковать данные и свои мнения по теме.

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