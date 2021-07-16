Россиян накажут за распространение фейков о вакцинации против коронавируса

За распространение недостоверной информации о вакцинации от коронавируса грозит наказание в виде ограничения свободы и крупные штрафы, сообщил председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
По его словам, в последнее время в интернете участились случаи публикации фейков «как о процедуре вакцинации от COVID-19, так и о последствиях вакцинации, а также о самих вакцинах».
«Эти действия имеют высокую степень общественной опасности, ведь это вызов всему обществу со стороны людей, которые готовы идти на умышленное распространение фейковой информации», - цитирует Клишаса РИА Новости.
Как отметил сенатор, физлицам за распространение фейков о вакцинации может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет. Для юридических лиц предусматрен штраф в размере от 1,5 до 3 млн рублей.
В медицинском сообществе предполагают, что это может сказаться на исследованиях вокруг вакцины и ее действии: ученые и врачи якобы не смогут публиковать данные и свои мнения по теме.