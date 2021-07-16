Место жесткой посадки пропавшего Ан-28 с 19 людьми на борту нашли спасатели
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Место жесткой посадки пропавшего Ан-28 с 19 людьми на борту нашли спасатели

7:31:187/16/2021Фото: Википедии
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В сибирском СК на транспорте в пятницу возбудили уголовное дело по факту исчезновения с радаров самолета Ан-28 по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

Пропавший Ан-28 нашли

Место посадки пропавшего с радаров самолета нашли в Томской области.

По информации регионального главка МЧС, в 13.00 (мск) 16 июля от диспетчера координационного центра поиска и спасения поступило сообщение о том, что у самолета АН-28 принадлежащего авиакомпании ООО "Сила" сработал аварийный маяк. Борт следовал по маршруту Кедровый - Томск. Маяк сработал над Бакчарским районом в 15 км. от населенного пункта Центральный. Был направлен борт МИ-8 с Лугинецкого месторождения для проверки координат.

-На борту АН-28 находилось 19 человек, из них 5 детей и 4 члена экипажа, - сообщили в спасательном ведомстве.

В готовность приведена аэромобильная группировка МЧС России в количестве 100 человек с техникой высокой проходимости.

Кроме того, к поискам привлечен Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. По предварительным данным, в 14:36 обнаружено место жесткой посадки самолета. Рядом с бортом видят живых людей. Предположительно, все живы. Для эвакуации людей направили несколько вертолетов.

В сибирском СК на транспорте в пятницу возбудили уголовное дело по факту исчезновения с радаров самолета Ан-28 по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Следственная группа готовится к выезду на место происшествия.

По версии следствия, 16 июня 2021 года самолет АН-28 следовал по маршруту "Кедровый - Томск". В расчетное время экипаж воздушного судна не вышел на связь в районе села Бакчар. Последний раз экипаж самолета выходил на связь в 16:00 по местному времени (12:00 мск). Как сообщал "Курьер. Среда. Среда", в 70 км от пос. Кедровый Томской области сработал аварийный радиомаяк.

Ан-28 принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация" ("Сила"), которая базируется в Магадане. Экипаж самолета не докладывал о неполадках на борту, все предполетные процедуры были проведены, самолет был технически исправен. Пропавший самолет перед вылетом задержался на 10 часов из-за метеоусловий.

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