Вирусолог назвал недоразумением новосибирскую вакцину "ЭпиВакКорона"

Разработанная в новосибирском научном центре «Вектор» вакцина "ЭпиВакКорона" не является эффективной в противодействии коронавирусу. Об этом заявил Константин Чумаков — доктор биологических наук и сын Михаила Чумакова, чьим именем назван центр, разработавший «КовиВак»— и назвал ее «недоразумением».
- Из внедренных вакцин некоторые оказались малоэффективными, в частности, ряд китайских вакцин, которые были сделаны очень быстро. <...> Те страны, которые пользовались китайскими вакцинами, не увидели должного эффекта. Российская «ЭпиВакКорона» тоже, судя по всему, оказалась недоразумением, — сказал специалист в интервью «МК в Новом свете».
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее врач из Новосибирска Михаил Андрушкевич рассказал о том, что эффективность "ЭпиВакКороны" не та, которую от нее ожидали.
В России продолжается вакцинация от коронавируса. Для прививок используется 4 препарата, произведенные в РФ.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске ставят прививки от коронавируса тремя вакцинами. Сейчас, по словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, дефицита в вакцинах нет.
Напомним, что на территорию Новосибирской области на 16 июля поступило 533 589 доз всех вакцин. Новые поставки вакцины "Спутника V" ожидаются в объеме порядка 13,5 тысяч доз, ориентировочно на выходных в регион предполагается поступление вакцины еще в количестве 30 тысяч доз. В настоящее время первым компонентом привиты 522 656 человек, полный курс прошли 385 934 жителя региона.