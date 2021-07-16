Mazda сбила трех детей на "зебре": Маленькие мальчики и младенец попали в больницу с тяжелыми травмами. Смотрите видео

В Москве женщина за рулем Mazda 3 сбила на пешеходном переходе троих детей. Как видно на видео, семья с тремя детьми, один из которых находился в коляске, переходила дорогу
- На улице Авиаторов, дом 5, по нерегулируемом пешеходному переходу переходили проезжую часть двое взрослых с тремя детьми. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda 3. Один ребенок находился в момент ДТП в коляске. Основной удар от наезда приняли на себя дети, - говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД.
Травмы, полученные детьми, разной степени тяжести, пятилетнего ребенка в медицинское учреждение доставили на вертолете — его состояние самое плачевное.
- По предварительным данным, в результате ДТП дети получили травмы: мальчик пяти лет - перелом основания черепа, кома, мальчик четырех лет - перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма, а также сотрясение головного мозга. Девятимесячный ребенок также получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, - сообщили в ведомстве.
На место прибыли сотрудники полиции. Также стало известно, что зампрокурора Западного административного округа Сослан Хубулов направился на место происшествия.
Полиция возбудила уголовное дело после того, как автомобиль сбил троих переходивших дорогу детей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Дело заведено по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 8 июля в новосибирском Академгородке водитель на "Ауди" насмерть сбил 5-летнего мальчика, который переезжал дорогу по "зебре". За рулем оказался замдиректора физматшколы при НГУ и бывший директор бердского КБУ Дмитрий Кожемякин.