Мэр сорвал выпуск газеты с неудобной статьей об экологии и уволил главреда

Сергей Дорощук, возглавляющий мэрию Углегорска в Сахалинской области, не дал выйти газете со статьей о негативном влиянии на экологию, которое оказывает «Восточная горнорудная компания» (ВГК). Как сообщили в редакции «Углегорские новости», с ними сначала пришли разговаривать сотрудники ВГК, договориться не смогли, после чего мэр вызвал главреда и уволил ее с поста руководителя газеты, не выплатив положенные при увольнении деньги.
В зданиях, где находятся редакция и типография, была отключена электроэнергия. По сообщениям, неизвестные повредили кабель, чтобы газета не вышла в тираж и не появилась на прилавках киосков. Приехавший на место мэр Дорощук потребовал журналистам разойтись и прекратить работу.
- Я это связываю с тем, что руководители ВГК, узнав из разговора со мной о подготовке ряда материалов о деятельности ВГК, видимо, дали команду Дорощуку, чтобы впредь не вышла ни одна публикация (ни печатная, ни ТВ), а я была уволена, — предполагает Зинаида Макарова, рассказывая об инциденте в Telegram.
В газете «Углегорские новости» освещается проблема с экологией в регионе, которая стала результатом нарушения правил работы «Восточной горнорудной компанией».