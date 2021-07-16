Путин назвал безопасными и надежными все российские вакцины от коронавируса
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Путин назвал безопасными и надежными все российские вакцины от коронавируса

9:00:217/16/2021
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По его словам, Россия активно продвигает "локализацию производства препаратов за рубежом на основе трансфера технологий". Заключены контракты на выпуск «Спутника V» с целым рядом государств на 800 млн доз в год.

Владимир Путин высоко оценил российские вакцины

Президент России Владимир Путина высоко оценил разработанные в РФ вакцины от коронавируса. Об этом он заявил 16 июля на встрече лидеров экономик форума АТЭС. Как сообщает сайт Кремля, глава государства принял участие во внеочередной неформальной встрече форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», которая прошла в режиме видеоконференции.

-Отмечу, что в России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Все они безопасные и надёжные. Высокое качество первой в мире вакцины против COVID-19 «Спутник V» подтверждено уже почти семьюдесятью государствами, официально одобрившими её к применению, - заявил Путин.

По его словам, Россия активно продвигает "локализацию производства препаратов за рубежом на основе трансфера технологий". Заключены контракты на выпуск «Спутника V» с целым рядом государств в совокупном объёме свыше 800 миллионов доз в год.

-Считаем важным и далее работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску вакцин, устранением административных, других барьеров, мешающих их производству и поставкам, - высказался российский лидер.

Он считает, что от темпов вакцинации в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере.

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