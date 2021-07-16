Частная котельная банкротит муниципальный КБУ Бердска: Долг города за тепло вырос почти до 80 млн рублей

Частная котельная ТГК-1 подала иск о признании муниципального Комбината бытовых услуг Бердска несостоятельным (банкротом) из-за многомиллионных долгов за потребленное тепло.
Как сообщает портал ЖКХ, первоначальный иск принят к рассмотрению Новосибирским арбитражным судом 12 мая 2021 года - о выплате имеющейся задолженности со стороны КБУ. Но уже 15 июня суд назначил дату судебного заседания на 28 июля 2021 года по рассмотрению вопроса о банкротстве. Таким образом, в конце июля арбитраж примет решение о возможной процедуре банкротства в отношении муниципального предприятия, которое отапливает и снабжает водой практически весь Бердск.
Как считают в ТГК, новое руководство Комбината не спешит решать проблему существующей задолженности перед частной котельной, поэтому и появилось исковое заявление. Директор ТГК Антон Блинов ранее рассказывал о провале графика платежей за потребленные ресурсы со стороны КБУ с начала 2021 года. Не заметили в ТГК и "внятной политической воли со стороны администрации города" в части отдачи долгов.
Есть предложение отдать частную котельную в аренду муниципальному комбинату. Это бы позволило как решить проблемы с подготовкой ТГК к новому отопительному сезону и снизить риски остаться Бердску без отопления после вывода котельной из эксплуатации. Но такой вариант, по информации Портала ЖКХ, отвергает нынешнее руководство КБУ.
По данным издания, ТГК уже выиграла три суда в первой инстанции по взысканию с КБУ долгов и неустойки на общую сумму 79,5 млн рублей. На подходе еще одно судебное разбирательство.
- Запускается рассмотрение вопроса по процедуре банкротства МУП «КБУ». Это очень серьезный кризисный звонок как в целом для системы жизнеобеспечения города, так и для эффективности работы органов власти в решении этого вопроса, - отмечает редактор портала Дмитрий Дорофеев.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", частную котельную ТГК-1, которая отапливает треть Бердска, решено вывести из эксплуатации в 2023 году.