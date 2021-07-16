Суперантитело против всех видов коронавируса нашли ученые: Оно спасет человечество

В Центре исследования рака Фреда Хатчинсона в Сиэтле было обнаружено антитело, которое может перебороть различные мутации SARS-CoV-2. Также известно, что найденное вещество окажет сопротивление любому коронавирусу, об этой находке рассказали в журнале Nature.
У пациентов с SARS-CoV-2 и SARS-CoV были выделены 12 антител, которые крепятся к фрагменту вирусного белка, связывающегося с рецепторами на клетках человека.
Многие методы лечения антителами при инфекции SARS-CoV-2 захватывают один и тот же фрагмент белка, называемый рецепторсвязывающим доменом. Оказалось, что антитело S2H97 нейтрализует домены коронавирусов в живых клетках.
С помощью выделенного с суперспособностями антитела хомячки, которым его ввели, не заразились коронавирусом.
- Это самые крутые антитела, которые мы описали, - отметил один из авторов работы.
По словам ученых, они пока не могут гарантировать защищенность от других мутаций коронавируса, однако негативный эффект от появления новых штаммов несколько снижен.