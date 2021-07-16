Суперантитело против всех видов коронавируса нашли ученые: Оно спасет человечество
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Суперантитело против всех видов коронавируса нашли ученые: Оно спасет человечество

10:26:197/16/2021Фото: Мы спасены?
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Из 12 антител выделено единственное спасительное. Исследователи пока не могут гарантировать защищенность от других мутаций коронавируса, однако негативный эффект от появления новых штаммов несколько снижен.

Исследования помогли выявить элемент, который может защитить от всех видов коронавируса

В Центре исследования рака Фреда Хатчинсона в Сиэтле было обнаружено антитело, которое может перебороть различные мутации SARS-CoV-2. Также известно, что найденное вещество окажет сопротивление любому коронавирусу, об этой находке рассказали в журнале Nature.

У пациентов с SARS-CoV-2 и SARS-CoV были выделены 12 антител, которые крепятся к фрагменту вирусного белка, связывающегося с рецепторами на клетках человека.

Многие методы лечения антителами при инфекции SARS-CoV-2 захватывают один и тот же фрагмент белка, называемый рецепторсвязывающим доменом. Оказалось, что антитело S2H97 нейтрализует домены коронавирусов в живых клетках.

С помощью выделенного с суперспособностями антитела хомячки, которым его ввели, не заразились коронавирусом.

- Это самые крутые антитела, которые мы описали, - отметил один из авторов работы.

По словам ученых, они пока не могут гарантировать защищенность от других мутаций коронавируса, однако негативный эффект от появления новых штаммов несколько снижен.

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