"Было страшно падать": Пассажирка Ан-28 рассказала о крушении самолета после отказа двигателей

Пассажирка Ан-28 Надежда Силюта в телеграм-канале 112 рассказала, что происходило на борту перед жесткой посадкой самолета в Томской области 16 июля.
«Мы летели, там была большая облачность, набирали высоту, набрали не до конца. Пилоты сказали, что оба двигателя отказали. И все, пилоты пытались четыре раза завести двигатель. Скажем так, мы падали минут 15 точно. Потом, когда уже мы пролетели сквозь облака и землю увидели, мы поняли, что уже не заводится», – вспоминает она
По ее словам, было очень страшно - самолет летел вниз с высокой скоростью. Пассажирам пришлось согнуться и зажать голову коленями.
«За спиной у меня сидел бортмеханик, он просто сказал: «Держитесь!». Мы летели какое-то время над болотом, крыльями срезали деревья. А потом мы стукнулись», – сказала она.
После посадки экипаж вывел самолет на чистое место, какое-то время АН-28 находился в воздухе на небольшой высоте, стирая колесами мох. После самолет упал на нос и перевернулся, а пассажиры поспешно вылезли – судно могло загореться.
«Мы все думаем, что это второе рождение. Заслуга пилотов, что они посадили самолет именно так, нашли чистую площадку», – отметила Надежда.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", самолет, выполнявший рейс по маршруту Кедрово–Томск, пропал с радаров. На борту находились 19 человек – пассажиры, в том числе 5 детей, и члены экипажа. У самолета сработал аварийный датчик. По нему и нашли упавший Ан-28 в тайге.
Все находившиеся на борту люди живы. Губернатор Томскоц области распорядился всех доставить вертолетом в больницу для осмотра. Известно, что пилот сломал ногу. СК возбудил уголовное дело в отношении компании "Сила", которой принадлежит самолет.