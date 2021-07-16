У МакSим выявили тяжелую патологию: Но врачи "разглядели" шансы на выздоровление

В новых исследованиях, которым подвергают находящуюся в искусственной коме Марину Максимову, появилось описание результата КТ, в котором доктора разглядели позитивные признаки.
Говорить о том, что состояние артистки стало улучшаться, пока рано, свое видение снимка описал врач-пульмонолог Иван Тарасенко.
- Судя по описанию КТ, это серьёзная патология и, видимо, не только вирусной природы, но и с присоединением бактериальной флоры. Здесь описывается тяжёлое состояние реанимационного пациента. Зная, что человек находится на ИВЛ и ЭКМО, появление жидкости с затёком в междолевые щели не определяет тяжесть состояния. Это естественный ход течения заболевания, — рассказал кандидат медицинских наук в беседе с Лайфом.
Признаки начального разрешения вирусной пневмонии — хороший знак для пациентки. По словам доктора, инфильтрация в процессе рассасывания, правда специалист заметил признаки сильного воспалительного процесса, который идет в организме из-за присоединения к состоянию пациентки бактериальной флоры.
- По поводу брюшной полости: то, что там нет никакого воздуха, это хорошо, значит, никаких дыр в кишечнике нет. Размеры селезёнки в пределах нормы, а вот признаки пиелонефрита говорят о том, что у неё, помимо того, что поражены сосуды лёгких, могут быть поражены и сосуды почек", — отметил врач.
Процесс выздоровления будет долгим, то что молодой организм еще борется с инфекцией и певица до сих пор жива говорит о шансах на жизнь, которые есть у МакSим.