С Днем этнографа изумительные поздравления и открытки 17 июля 2021 года

Этнограф! Истории знаток и науки этнической,
Ты хорошо ориентируешься к карте географической,
Культуру народов разных ты изучаешь,
В экспедиции своей никогда ты не скучаешь!
Пусть интересен будет в твоей жизни каждый миг,
Желаем, чтобы много ты в профессии достиг,
И пусть на твои опросы отвечают народы охотно,
А ты спрашивай у них, что тебе угодно!
***
Расскажи народам ты то, чего они не знают,
Ведь многие о других народах и не подозревают,
Живут себе в племенах и горя не знают,
Экзотических насекомых жарят и съедают!
А на другой стороне планеты жизнь кипит,
Твоя запись потом историю подтвердит,
Интересная у тебя, этнолог, работа,
И тебе узнавать всё больше и больше охота!
Дорогой этнолог! Прими от нас поздравления!
Пусть в экспедиции тебя ждёт везение,
Пусть о народах ты узнаешь больше других,
А мы тебе подарим сегодня этот стих!
Что работалось тебе с улыбкой,
Чтоб не огорчался ты, столкнувшись с ошибкой,
Будь всегда доволен своей командировкой,
И жизнь твоя пусть будет лёгкой!
***
Желаем вам по странам колесить,
Желаем редкие факты о народах находить,
Что анкетирование в чужой стране прошло успешно,
И чтоб вам платили за это, деньги, конечно!
Вы полезный человек с большими интересами,
Этнографы никогда не слыли балбесами,
Ведь то, что вы изучаете, для многих не понятно,
Но вы объясните всё чётко и внятно!
С азартом изучаете этническую науку,
Как ваш предшественник Маклай Миклухо,
По всему миру вы резво колесите,
Побольше этнических фактов узнать хотите!
Дома бываете редко, с весны в дороге,
И не устают ходить по земле ваши ноги,
Ведь это вашей жизни дело!
Желаем вам справляться с ним умело!
***
Выбор профессии ты сделал непростой,
Очень редко ты приходишь с работы домой,
В чужих странах в основном, обитаешь,
И побольше интересного узнать о народах мечтаешь!
Ко всем ты приветлив, со всеми ты дружишь,
Общаться с разными нациями ты любишь,
Пожелаем тебе успехов профессиональных,
Находок, открытий, исследований нереальных!
Источник: pozdravik.ru