С Днем этнографа изумительные поздравления и открытки 17 июля 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днем этнографа изумительные поздравления и открытки 17 июля 2021 года

12:30:277/17/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

17 июли в России отмечается День этнографа. Поздравьте авторской открыткой.

День этнографа 17 июля
День этнографа 17 июля

Этнограф! Истории знаток и науки этнической,
Ты хорошо ориентируешься к карте географической,
Культуру народов разных ты изучаешь,
В экспедиции своей никогда ты не скучаешь!
Пусть интересен будет в твоей жизни каждый миг,
Желаем, чтобы много ты в профессии достиг,
И пусть на твои опросы отвечают народы охотно,
А ты спрашивай у них, что тебе угодно!

***

Расскажи народам ты то, чего они не знают,
Ведь многие о других народах и не подозревают,
Живут себе в племенах и горя не знают,
Экзотических насекомых жарят и съедают!
А на другой стороне планеты жизнь кипит,
Твоя запись потом историю подтвердит,
Интересная у тебя, этнолог, работа,
И тебе узнавать всё больше и больше охота!

День этнографа 17 июля
День этнографа 17 июля

Дорогой этнолог! Прими от нас поздравления!
Пусть в экспедиции тебя ждёт везение,
Пусть о народах ты узнаешь больше других,
А мы тебе подарим сегодня этот стих!
Что работалось тебе с улыбкой,
Чтоб не огорчался ты, столкнувшись с ошибкой,
Будь всегда доволен своей командировкой,
И жизнь твоя пусть будет лёгкой!

***

Желаем вам по странам колесить,
Желаем редкие факты о народах находить,
Что анкетирование в чужой стране прошло успешно,
И чтоб вам платили за это, деньги, конечно!
Вы полезный человек с большими интересами,
Этнографы никогда не слыли балбесами,
Ведь то, что вы изучаете, для многих не понятно,
Но вы объясните всё чётко и внятно!

День этнографа 17 июля
День этнографа 17 июля

С азартом изучаете этническую науку,
Как ваш предшественник Маклай Миклухо,
По всему миру вы резво колесите,
Побольше этнических фактов узнать хотите!
Дома бываете редко, с весны в дороге,
И не устают ходить по земле ваши ноги,
Ведь это вашей жизни дело!
Желаем вам справляться с ним умело!

***

Выбор профессии ты сделал непростой,
Очень редко ты приходишь с работы домой,
В чужих странах в основном, обитаешь,
И побольше интересного узнать о народах мечтаешь!
Ко всем ты приветлив, со всеми ты дружишь,
Общаться с разными нациями ты любишь,
Пожелаем тебе успехов профессиональных,
Находок, открытий, исследований нереальных!

Источник: pozdravik.ru

Максакова в купальнике поразила поклонников
Катя Катина умерла на 36-м году жизни
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Синоптик предупредил россиян о новых сюрпризах погоды
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Умерли на месте: разбились сын знаменитого фигуриста с девушкой
«Только молитвы могут помочь»: Директор МакSим сделала заявление
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень этнографа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С Днем этнографа изумительные поздравления и открытки 17 июля 2021 года
12:30:27 7/17/2021
С Днем этнографа изумительные поздравления и открытки 17 июля 2021 года
Опасные дни для работы на даче по лунному календарю во второй половине июля 2021 года: Самые неблагоприятные дни
11:20:45 7/16/2021
Опасные дни для работы на даче по лунному календарю во второй половине июля 2021 года: Самые неблагоприятные дни
БердскЖена прокатила мужа на капоте внедорожника Cadillac по Микрорайону Бердска
10:58:30 7/16/2021
Жена прокатила мужа на капоте внедорожника Cadillac по Микрорайону Бердска
У МакSим выявили тяжелую патологию: Но врачи "разглядели" шансы на выздоровление
10:44:51 7/16/2021
У МакSим выявили тяжелую патологию: Но врачи "разглядели" шансы на выздоровление
Суперантитело против всех видов коронавируса нашли ученые: Оно спасет человечество
10:26:19 7/16/2021
Суперантитело против всех видов коронавируса нашли ученые: Оно спасет человечество
Что можно и нельзя делать в огороде по лунному календарю на выходных 17 и 18 июля: Корневая система быстро приживается после пересадки
10:20:45 7/16/2021
Что можно и нельзя делать в огороде по лунному календарю на выходных 17 и 18 июля: Корневая система быстро приживается после пересадки
Мужественные слова и открытки в День морской авиации ВМФ России 17 июля 2021 года
10:14:00 7/16/2021
Мужественные слова и открытки в День морской авиации ВМФ России 17 июля 2021 года
"Было страшно падать": Пассажирка Ан-28 рассказала о крушении самолета после отказа двигателей
10:05:41 7/16/2021
"Было страшно падать": Пассажирка Ан-28 рассказала о крушении самолета после отказа двигателей
Мэр сорвал выпуск газеты с неудобной статьей об экологии и уволил главреда
9:44:22 7/16/2021
Мэр сорвал выпуск газеты с неудобной статьей об экологии и уволил главреда
БердскЧастная котельная банкротит муниципальный КБУ Бердска: Долг города за тепло вырос почти до 80 млн рублей
9:29:08 7/16/2021
Частная котельная банкротит муниципальный КБУ Бердска: Долг города за тепло вырос почти до 80 млн рублей