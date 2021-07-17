Вопрос о том, сколько воды нужно пить в день, несколько спорный, потому что в разных источниках указывается разное количество - полтора литра, два или даже два с половиной. Разбираемся, сколько на самом деле нужно выпить жидкости в день, чтобы поддерживать здоровье.
Чистая питьевая вода - залог правильного функционирования всего организма, ведь он в среднем состоит из нее на 60%. Она необходима для протекания многих биологических процессов в теле человека, очищает его от вредных токсинов, бактерий и микроорганизмов, улучшает метаболизм, участвует в транспортировке полезных веществ, в том числе, витаминов, разжижает кровь. При недостатке воды, у человека появляются видимые и скрытые симптомы дефицита. Например, при обезвоживании кожа становится более сухой и грубой, может ощущаться сухость в слизистых, появляется головная боль, нехватка сил, повышенная утомляемость и т.д. Если не долгое время не восполнять дефицит, то в организме начнутся непоправимые изменения, клетки начнут постепенно отмирать, что может закончиться летальным исходом.
При этом, переизбыток жидкости тоже не очень полезен, потому что возникает повышенная нагрузка на такие важные органы, как сердце, печень, почки. Чаще всего видимый результат переизбытка - отеки на теле. Именно поэтому важно знать точное количества воды, которую нужно выпивать ежедневно. Правильное количество зависит от того, сколько человек весит и варьируется от 1,5 литра до 3. В среднем расчет по массе тела выглядит так:
- 1,5 литра - на 50 кг;
- 1,8 литра - на 60 кг;
- 2 литра или 2,1 - на 70 кг;
- 2,4 литра - на 80 кг;
- 2,7 литра - на 90 кг;
- 3 литра - на 100 кг.
Полезнее всего пить чистую воду натощак с утра, но она должна быть чуть теплой, чтобы запустились обменные процессы в организме, а также пищеварение. Кроме этого, теплая жидкость хорошо выводит из него вредные вещества и активизирует многие другие процессы. Вода с лимоном неплохо утоляет жажду, насыщает тело витамином С и некоторыми другими, повышает иммунитет и т.д. Такой напиток лучше не употреблять людям с гастритом или язвой, потому что он довольно агрессивен для желудочно-кишечного тракта. Столовая минеральная вода способна восполнить запас минеральных веществ, если их не хватает, также ей лечат некоторые заболевания, но только по рекомендации врача. Самолечением заниматься противопоказано. Лучше всего покупать напиток, который обозначен, как “высшая категория” или установить фильтр дома, но его придется регулярно менять. Нельзя пить жидкость просто из крана.