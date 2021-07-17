Какую вакцину ставить во второй раз, если после первой заболел коронавирусом?
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Какую вакцину ставить во второй раз, если после первой заболел коронавирусом?

1:30:517/17/2021,Мария РодченковаФото: pixabay
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Сейчас в гражданском обороте представлены четыре вакцины от коронавируса: “Спутник V”, “КовиВак”, ЭпиВакКорона”, “Спутника Лайт”.

По словам специалистов, ни одна вакцина не дает абсолютной защиты от заболевания, поэтому повторное заражение бывает
По словам специалистов, ни одна вакцина не дает абсолютной защиты от заболевания, поэтому повторное заражение бывает
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Несмотря на то, что с каждым днем вакцинируется все больше и больше людей, возникают вопросы: “можно ли заболеть после прививки и что делать, если это произошло?” О том, как поступить в такой ситуации - в нашем материале.

Сейчас в гражданском обороте представлены четыре вакцины от коронавируса: “Спутник V”, “КовиВак”, ЭпиВакКорона”, “Спутника Лайт”. Первые три несильно отличаются по эффективности, последняя имеет показать чуть более 70%, но она полагается тем, кто переболел коронавирусом, но прививку еще не делал. В целом, случаи, когда у человека совсем не вырабатываются антитела после первой дозы, не часты, но такое бывает. Если это происходит, то человеку врач может назначить вакцинацию другими препаратами - вместо “Спутника”, сделают “КовиВак” или “ЭпиВакКорону”, потому что, если не сформировался иммунный ответ, человек все еще не защищен от коронавируса и может заболеть.

По словам специалистов, ни одна вакцина не дает абсолютной защиты от заболевания, поэтому повторное заражение бывает. Оно зависит от штамма вируса и от коллективного иммунитета, то есть количества человек, которые сделали прививку. Также есть категория людей, на которых вакцина вообще не действует, и это случается не из-за препарата, а из-за особенностей организма. Если человек все-таки заболел после введения первого компонента препарата, то вторую дозу ему вкалывать не будут, потому что после перенесенной болезни ревакцинироваться можно только спустя 6-7 месяцев, пока в теле сохраняется иммунитет. То же самое следует сделать, если болезнь случилась после получения двух доз, но тип препарата следует выбирать с лечащим врачом.

Если же у человека после прививки развились грипп или простуда, то через 2-4 недели с момента выздоровления, можно закончить вакцинацию второй дозой лекарства. В первое время после прививки, пока в организме начинают вырабатываться антитела, (21 день) лучше не пренебрегать мерами безопасности - в местах большого скопления людей не забывать про средства индивидуальной защиты.

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коронавирус вакцина
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