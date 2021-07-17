Какую вакцину ставить во второй раз, если после первой заболел коронавирусом?

Несмотря на то, что с каждым днем вакцинируется все больше и больше людей, возникают вопросы: “можно ли заболеть после прививки и что делать, если это произошло?” О том, как поступить в такой ситуации - в нашем материале.
Сейчас в гражданском обороте представлены четыре вакцины от коронавируса: “Спутник V”, “КовиВак”, ЭпиВакКорона”, “Спутника Лайт”. Первые три несильно отличаются по эффективности, последняя имеет показать чуть более 70%, но она полагается тем, кто переболел коронавирусом, но прививку еще не делал. В целом, случаи, когда у человека совсем не вырабатываются антитела после первой дозы, не часты, но такое бывает. Если это происходит, то человеку врач может назначить вакцинацию другими препаратами - вместо “Спутника”, сделают “КовиВак” или “ЭпиВакКорону”, потому что, если не сформировался иммунный ответ, человек все еще не защищен от коронавируса и может заболеть.
По словам специалистов, ни одна вакцина не дает абсолютной защиты от заболевания, поэтому повторное заражение бывает. Оно зависит от штамма вируса и от коллективного иммунитета, то есть количества человек, которые сделали прививку. Также есть категория людей, на которых вакцина вообще не действует, и это случается не из-за препарата, а из-за особенностей организма. Если человек все-таки заболел после введения первого компонента препарата, то вторую дозу ему вкалывать не будут, потому что после перенесенной болезни ревакцинироваться можно только спустя 6-7 месяцев, пока в теле сохраняется иммунитет. То же самое следует сделать, если болезнь случилась после получения двух доз, но тип препарата следует выбирать с лечащим врачом.
Если же у человека после прививки развились грипп или простуда, то через 2-4 недели с момента выздоровления, можно закончить вакцинацию второй дозой лекарства. В первое время после прививки, пока в организме начинают вырабатываться антитела, (21 день) лучше не пренебрегать мерами безопасности - в местах большого скопления людей не забывать про средства индивидуальной защиты.