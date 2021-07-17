У каких людей IQ выше: беспокойных или спокойных?

Если вы похожи на меня, вы слишком много думаете. Ваши мысли и идеи так сильно крутятся в вашем уме, что бывает трудно сделать много, и это приводит к тревоге . Расслабиться.
Согласно исследованию, опубликованному в Trends in Cognitive Sciences, чрезмерное беспокойство - не всегда плохо. В некоторых случаях это может означать, что у вас высокий IQ, пишет https://www.yourtango.com
Для тех, кто испытывает тревогу, прямо сейчас могут звенеть колокола признания.
«Мне пришло в голову, что если у вас преобладает негативно окрашенные самопроизвольные мысли ... и у вас также есть склонность впадать в панику раньше, чем у обычных людей ... это означает, что вы можете испытывать сильные негативные эмоции, даже когда нет угрозы », - сказал д-р Адам Перкинс, эксперт по нейробиологии личности из Королевского колледжа в Лондоне.
«Это может означать, что по определенным нервным причинам у людей с высокими показателями невротизма очень активное воображение, которое действует как встроенный генератор угроз», - продолжил Перкинс.
«Веселые, беспечные люди по определению не думают о проблемах и при решении проблем должны находиться в невыгодном положении по сравнению с более невротичными людьми», - продолжил он.
"... Легко заметить, что многие гении, кажется, имеют задумчивую, несчастную склонность, которая намекает на то, что они довольно высоко находятся в спектре невротизма.
Например, подумайте о ... Винсенте Ван Гоге, Курте Кобейне "
Доктор Джереми Коплан , исследователь и профессор психиатрии в Медицинском центре Нижнего штата Нью-Йорка, также высказался.
«Хотя мы склонны рассматривать тревожность как вредную для нас, она связана с интеллектом - очень адаптивной чертой».
Коплан говорит, что высокий уровень тревожности может приводить к инвалидности, а беспокойство пациентов часто иррационально, но что «время от времени возникает неожиданная опасность. Тогда это чрезмерное беспокойство становится в высшей степени адаптивным»