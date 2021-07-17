Кто из знаков зодиака самый-самый психопат: разбор каждого

Когда мы думаем о психопатах, мы обычно думаем о злодее из слэшеров, бездумно убивающем всех на своем пути. Но не все психопаты - убийцы - некоторые вообще не совершают убийств.
На самом деле существует множество психопатических знаков зодиака. Но кто из знаков зодиака, скорее всего, будет психопатом?
Это вопрос, на который мы надеемся ответить!
Во-первых, психопат определяется как человек, который ведет себя аморально и антисоциально, не умеет любить или устанавливать значимые личные отношения, до крайности эгоцентричен и никогда не учится на собственном опыте. Если бы вы были психопатом, вам, вероятно, было бы все равно, пишет https://www.yourtango.com
Психопата можно определить по многим характеристикам:1. Им безразличны чувства других людей, и им все равно, кого они обидят.
2. У них высокая терпимость к вещам, которые обычно вызывают отвращение у других. То, что вызывает у нормального человека тошноту, едва ли улавливается психопатом.
3. Им не хватает эмоций, особенно социальных эмоций, таких как стыд, вина и смущение.
4. Они никогда не берут на себя ответственность за свои действия, предпочитая обвинять других людей в том, что на самом деле является их ошибкой.
5. Они не держат свое слово. Хотя психопаты могут быть обаятельными, они обычно неискренни и не боятся лжи; на самом деле, им это дается легко.
6. У них завышенное чувство собственного достоинства. Они верят, что они имеют право на все, что хотят, правя миром, хотя под их бравадой они не уверены.
7. Они неспособны любить. Они могут делать движения и представлять, как будто они влюблены, но они ничего не чувствуют глубоко.
8. Им комфортно с насилием. Если они чувствуют себя хорошо или получают то, что они хотят, у них нет проблем с насилием.
9. Они отлично приспосабливаются к окружающей среде и скрывают свою истинную природу.
Есть много разных типов психопатов, и знак зодиака, под которым вы родились, может повлиять на ваш тип психопата. Просто для развлечения.
Итак, кто из знаков зодиака, скорее всего, будет психопатом?Вот самые психопатические знаки зодиака и какими психопатами они могут быть.
1. Овен: психопат, склонный к рискуУ такого типа психопатов очень мало контроля над импульсами - они просто не могут контролировать свои действия. Они всегда хотят быть возбужденными и заниматься рискованными делами. Они любят противостоять любой опасности, абсолютно не боятся и обладают ужасным суждением.
Им все равно, кого они подвергают опасности, даже если это они сами. Пока они испытывают острые ощущения от нахождения на грани, они хороши.
Что отличает их от типичного ищущего приключений Овна, так это то, насколько они неустойчивы и поистине безответственны, и что им все равно, как их поведение влияет на других людей.
2. Телец: вор-психопат.У этих психопатов-Тельцов огромная фишка на плечах, и они думают, что их оборвала жизнь. Ими движет зависть и потребность вернуть то, что, по их мнению, у них украли.
Они компенсируют пустоту своей жизненной ситуации, воровая или причиняя как можно больше разрушения и ущерба кому-то другому. Они чувствуют, что имеют право делать все, что им нужно, чтобы чувствовать себя лучше в своей жизни.
Они ревнивы, завистливы, напористы, жадны, материалистичны, потакают своим желаниям и эгоцентричны. Однако даже когда у них есть все, что есть у всех, они все равно недовольны.
3. Близнецы: лжец-психопат.Из всех знаков зодиака, которые являются психами, для Близнецов лгать так же легко, как дышать. Они все время лгут, в основном без реальной причины, кроме того, что им это легко. Они не могут понять разницу между правдой и ложью, поэтому они редко задаются вопросом, правда ли то, что они сказали.
Они великолепны в соблазнении, поскольку отлично чувствуют то, что люди действительно хотят услышать, и используют это в своих интересах. Психопат-лжец прекрасно умеет определять самые уязвимые части человека и использовать их. Они умны, обаятельны, будут дополнять и льстить кому-то, пока не получат желаемое.
Их можно легко сбить с толку, потому что они говорят так много лжи, а затем сразу же забывают то, что они сказали.
Вам нужно лучше понять, что такое Близнецы как психопат? Подумайте о серийном убийце Джоне Уэйне Гейси, рожденном под знаком Близнецов.
4. Рак: родственный психопат.Родственная душа Психопат кажется ранимой, очаровательной, милой и милой, и ее так легко любить. Когда они разговаривают с людьми, создается впечатление, что они разделяют с ними те же идеи, убеждения и жизненные планы.
Этот тип психопата Рака кажется совместимым со всеми. У них есть обаяние и харизма, и создается впечатление, что их цель в жизни - любить. Они будут добиваться своей цели романтическими ужинами, прогулками по пляжу и глубокими разговорами на душе.
Они невероятно одарены и дарят любовников. Однако, как только они зацепятся за кого-то, эта привлекательность отпадает, и они становятся агрессивными, собственническими и эгоцентричными - они становятся чудовищной версией милого милого ребенка, которым они когда-то были.
5. Лев: социальный психопат-альпинист.Этот тип психопатов всегда находится на вершине своей работы и социальных кругов. Однако, хотя они могут быть очаровательными и симпатичными на работе или вечеринках, они терроризируют членов своей семьи.
Эти психопаты часто чрезвычайно умны и одарены в выбранных ими областях. Они требуют полного контроля и манипулируют другими для достижения своих целей. Они подозрительны, параноики и лишены общественного сознания.
Это те психопаты, которые производят фантастическое первое впечатление, но, поработав с ними некоторое время, их коллеги начинают понимать, насколько они ненадежны, импульсивны и мстительны. Если Социальный альпинист совершает ошибку, он всегда следит за тем, чтобы в этом обвиняли кого-то другого, как это типично для Льва.
6. Дева: академический психопат.Эти психопаты часто делают карьеру в медицине, юриспруденции, образовании, религии и науке - обычно их можно найти в любой интеллектуальной карьере. Иногда их обучают той профессии, которую они выбирают, а иногда они просто подделывают свои полномочия и знакомятся с жаргоном профессии, которой они претендуют.
Резюме Девы наполнено ложью и полуправдой. Они используют своих клиентов, пациентов и студентов любым способом, который может принести им пользу, поскольку они не стесняются подвергать опасности людей, стремящихся к их профессиональной жизни. Когда их уловка обнаруживается, они просто переходят к следующей работе, не чувствуя вины за разрушения, которые они оставили после себя.
Кроме того, было задокументировано, что Дева, скорее всего, является серийным убийцей ... просто говорю!
7. Весы: Святой психопат.Этот тип психопатов усердно работает, чтобы убедиться, что все думают, что у них безупречная мораль и что все остальные аморальны. Они часто используют политические или социальные ситуации в качестве предлога для садизма, жестокости, интриг, обмана, контроля, манипуляций, оскорблений, мучений и коррупции.
Неудивительно, что этот тип Весов часто работает надзирателями, религиозными лидерами, школьными учителями, надзирателями детских домов и полицейскими. Их святость и жесткая мораль прикрывают истинную гнилость их характера.
8. Скорпион: сексуальный психопат.Такой психопат всегда заводится, даже когда ситуация совершенно неуместна. Известно, что у них огромный сексуальный диапазон, где им доставляет удовольствие почти все сексуальное. У них обычно есть множество фетишей, извращений, и они не ограничивают свои вкусы одним полом или возрастным диапазоном.
Каждый, независимо от возраста или возраста, может стать для них мишенью. Сексуальные психопаты не признают согласия, поскольку им нравится доминировать, контролировать и подавлять других людей. Как и многие другие преступления на сексуальной почве, секс для этого Скорпиона - это не удовольствие, а стремление доминировать над человеком и подчинять его себе.
9. Стрелец: продавец-психопат.
Психопат-продавец также известен как продавец подержанных автомобилей, потому что он может продать что угодно кому угодно, даже если все, что они делают, это пытается «продать» себя. Они используют «коммерческую подачу», чтобы привлечь человека. Они внимательно следят за выбранной маркой и задают им вопросы, выстраивая взаимопонимание.
Этот Стрелец хочет, чтобы его жертва понравилась ему, и она отдаст ему деньги, купив то, что продает. Они пытаются убедить покупателя в том, что они эксперты, и что они «не обманут вас». Они всегда работают людьми, манипулируя ими, чтобы заставить их делать то, что они хотят, и они не испытывают угрызений совести по этому поводу.
10. Козерог: параноидальный психопат.
Этот психопат-Козерог очень подозрительно относится ко всему и ко всем, даже если для этого явно нет причин. Они боятся быть разоблаченными и будут становиться все более опасными по мере приближения угрозы разоблачения.
Они часто обвиняют других в проступках, чтобы сбить с толку подозрения о них - они мастера проецирования. Они никогда не берут на себя ответственность за свои поступки, хорошие или плохие, хотя у них есть сильное желание оправдать себя за прошлые ошибки, придумывая сложные заговоры мести или применяя жестокость и силу.
11. Водолей: антисоциальный психопат.Тюрьмы полны таких психопатов плохих парней / плохих девушек, поскольку они категорически отказываются подчиняться социальным нормам и закону. Они постоянно лгут, используют псевдонимы и без проблем обманывают других для своей личной выгоды.
Они раздражительны, агрессивны и совершенно не заботятся о безопасности себя и других, поэтому неудивительно, что они часто вступают в физические ссоры. Водолеи редко имеют стабильную работу, никогда не могут планировать будущее и могут найти рациональное объяснение тому, когда они причинили боль, плохо обращались или украли у другого человека.
12. Рыбы: художник-психопатЭтот тип психопатов любит быть среди творческих и нонконформистских людей, чтобы они не выделялись. Они манипулируют другими людьми, заставляя их чувствовать себя скучными, поскольку сами они выдают себя очаровательными, артистичными и одаренными.
У них есть удивительные словесные навыки, которые можно использовать в своих интересах, заставляя людей поверить в то, что они не психопаты, а просто неправильно понятые гении. Они стремятся вызывать восхищение и любят хвастаться своими знаниями в области истории, культуры и искусства.
На самом деле они не интересуются ничем, кроме самих себя, и ищут только подписчиков, которых они могут использовать, чтобы казаться больше и грандиознее. Рыбы артистичны, по крайней мере, так они говорят, но будут часами рисовать один цветок, заставляя окружающих удовлетворять любую их прихоть.