Куда инвестировать в 2021 году?
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Куда инвестировать в 2021 году?

3:00:167/17/2021,Ирина НоваяФото: https://www.pxfuel.com/
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Инвестиция – вложение финансов в определённую область с целью получить прибыль.

Платить дивиденды честно готово выплачивать не каждое руководство
Платить дивиденды честно готово выплачивать не каждое руководство

Нестабильная экономическая ситуация, вызывающая регулярные скачки валют, заставляет людей всё чаще задумываться о сбережениях. Их суммы, оставаясь без дела, ежегодно уменьшаются из-за инфляции. Банковские вклады – не всегда панацея. Гораздо приятнее, когда деньги работают на приумножение.

Инвестиция – вложение финансов в определённую область с целью получить прибыль. Нередко целью инвестора является пассивный доход. Особенную актуальность инвестиции получают во время кризисных лет. Именно такими можно назвать 2020-й и 2021-й из-за охватившей мир коронавирусной инфекции.

Недвижимость

Этот проверенный временем способ инвестирования подойдёт достаточно консервативным людям. Жильё или офисы покупают для последующей сдачи их в аренду. Отбить затраты быстро не всегда получается, главное здесь – приобрести помещения, которые наверняка не упадут в цене. Квартиры в свежих благоустроенных районах и торговые площади в точках с высокой проходимостью будут только дорожать. Через несколько лет после покупки их можно будет продать, получив выгоду.

Минус такой инвестиции – высокая трудозатратность. Сделки купли-продажи и аренды требуют времени. Некоторые помещения нельзя оставлять без ремонта, а за съёмщиками нужен глаз да глаз. Плюс в короткие сроки продать жильё по цене, превосходящей рыночную, достаточно сложно. Услуги риэлторов же влекут дополнительные траты.

Акции

Небольшие, по сравнению с покупкой квартиры, сбережения можно вложить, став соучредителем крупной компании. Для этого нужно купить акции – доли собственности в бизнесе. Раз в определённый промежуток времени владельцы акций делят прибыть компании между собой.

Платить дивиденды честно готово выплачивать не каждое руководство. Поэтому важно выбирать юрлица с проверенным именем, хорошо зарекомендовавших себя по отношению к акционерам. Снизить риски могут компании без мажоритариев – тех, кто владеет наибольшими процентами акций.

Фонды

Гораздо более простой вариант вложения в акции. Здесь инвестору не нужно выбирать компанию самостоятельно, рискуя нарваться на недобросовестных мажоритариев. Даже имея небольшую сумму, фонды позволяют покупать дорогие акции – по частям. Главное – выбрать проверенный фонд.

Руководство фондов суммирует деньги инвесторов, что позволяет выкупить большую часть акций определённой компании. Так фонд сам становится мажоритарием. Во время дивидендов он получает солидную часть прибыли, которую распределяет между изначальными инвесторами.

Риск потерять деньги тоже есть – если руководство компании недальновидно вложит деньги инвесторов в убыточную компанию.

Криптовалюта

Развитие интернета стало причиной появления полностью электронных денег, которые не зависят от банковской системы. Их нельзя подержать в руках, однако, вложившись в эту валюту, можно обогатиться за несколько лет, как это было с владельцами биткоина.

Купить криптовалюту можно на специальных площадках в интернете. Очень важно проверять их, ведь через фальшивые биржи нередко действуют интернет-мошенники.

Электронные деньги постоянно и непредсказуемо меняют курс. В этом их основной минус и плюс одновременно. Дождавшись падения цены на тот же биткоин, можно купить несколько единиц. Затем валюта будет ждать своего часа на электронном кошельке. Как только курс подскочит – можно обменивать битки на доллары или евро, наслаждаясь прибылью.

 

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