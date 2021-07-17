Названо красное вино, выделяющее похожие на мужские феромоны

Мужчины, слушайте! Есть новый, научно доказанный способ привлечь больше женщин - и он не имеет ничего общего с вашими навыками флирта.
Если вам нравятся приложения для знакомств, такие как Tinder, Bumble и тому подобное, и вы просто не можете заставить женщин обратить на вас внимание, вам может понравиться то, что я собираюсь сказать, пишет https://www.yourtango.com
Это, пожалуй, самый простой способ привлечь внимание, даже не пытаясь, поистине минимальные усилия!
Оказывается, красное вино привлекает женщин. (Извините, любители пива!) Поверьте нам, ребята, это не шутка, есть реальные исследования, подтверждающие это утверждение.
Да, как будто пить вино не может стать лучше, оно просто улучшилось!
Конечно, кружение бокала красного вина в винном баре сделает вас более изысканным и культурным, но есть еще больше преимуществ.
Преимущества, которые заставят вас сразу же купить бутылку Пино Нуар! Но сначала закончите эту статью!
Согласно исследованиям, проведенным в США, было доказано, что Пино Нуар выделяет феромоны, очень похожие на мужские. Технически феромоны - это гормоны, которые улавливаются чувствами, чтобы привлечь людей друг к другу, и аромат Пино Нуар делает то же самое.
Из-за деревенского запаха вина в целом напиток, безусловно, вызывает у некоторых восхищение, но особенно крепким является Пино Нуар. С землистыми нотками пряностей, дуба и мускуса, этот сорт вина очень похож на мужской феромон, андростенон.
Мой парень пьет пино, так что он уже довольно долго пожинает эти плоды, даже не подозревая об этом!
Так что, если вам интересно, почему девушки чаще подходят к вам в барах, это может быть вашим ответом.
Ух ты, ты можешь напиться И привлечь больше женщин, делая это? Может ли жизнь стать лучше? Даже журнал Wine X Magazine добавил, что виноград Пино Нуар очень похож на химическое вещество андростенон.
Так что, может быть, в следующий раз, когда вы будете в баре, подумайте о том, чтобы обменять эту пинту пива на стакан Пино, вы могли бы найти девушку, пока вы в ней.
Значит ли это, что женщины начнут стучаться к вам в каждом баре? Что ж, может быть, и нет, но это дает вам больше шансов сохранить заинтересованность леди, с которой вам удается поговорить, и потенциально открытой для первого свидания.
Мужчины, делайте что хотите с этой информацией. Если вы умны и одиноки, вы начнете делать Пино Нуар своим новым любимым напитком. На самом деле, если это вино пахнет достаточно хорошо, чтобы женщины полюбили вас, почему бы не использовать его в качестве одеколона?