Названо красное вино, выделяющее похожие на мужские феромоны
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Названо красное вино, выделяющее похожие на мужские феромоны

4:00:327/17/2021,Шеннон УльманФото: https://www.pxfuel.com/
0

Мужчины, делайте что хотите с этой информацией. Если вы умны и одиноки, вы начнете делать Пино Нуар своим новым любимым напитком.

Мой парень пьет пино, так что он уже довольно долго пожинает эти плоды, даже не подозревая об этом!
Мой парень пьет пино, так что он уже довольно долго пожинает эти плоды, даже не подозревая об этом!

Мужчины, слушайте! Есть новый, научно доказанный способ привлечь больше женщин  - и он не имеет ничего общего с вашими навыками флирта.

Если вам нравятся приложения для знакомств, такие как Tinder, Bumble и тому подобное, и вы просто не можете заставить женщин обратить на вас внимание, вам может понравиться то, что я собираюсь сказать, пишет https://www.yourtango.com

Это, пожалуй, самый простой способ привлечь внимание, даже не пытаясь, поистине минимальные усилия!

Оказывается, красное вино привлекает женщин. (Извините, любители пива!) Поверьте нам, ребята, это не шутка, есть реальные исследования, подтверждающие это утверждение.

Да, как будто пить вино не может стать лучше, оно просто улучшилось!

Конечно, кружение бокала красного вина в винном баре сделает вас более изысканным и культурным, но есть еще больше преимуществ.

Преимущества, которые заставят вас сразу же купить бутылку Пино Нуар! Но сначала закончите эту статью!

Согласно исследованиям, проведенным в США, было доказано, что Пино Нуар выделяет феромоны, очень похожие на мужские. Технически феромоны - это гормоны, которые улавливаются чувствами, чтобы привлечь людей друг к другу, и аромат Пино Нуар делает то же самое.

Из-за деревенского запаха вина в целом напиток, безусловно, вызывает у некоторых восхищение, но особенно крепким является Пино Нуар. С землистыми нотками пряностей, дуба и мускуса, этот сорт вина очень похож на мужской феромон, андростенон.

Мой парень пьет пино, так что он уже довольно долго пожинает эти плоды, даже не подозревая об этом!

Так что, если вам интересно, почему девушки чаще подходят к вам в барах, это может быть вашим ответом.

Ух ты, ты можешь напиться И привлечь больше женщин, делая это? Может ли жизнь стать лучше? Даже журнал Wine X Magazine добавил, что виноград Пино Нуар очень похож на химическое вещество андростенон.

Так что, может быть, в следующий раз, когда вы будете в баре, подумайте о том, чтобы обменять эту пинту пива на стакан Пино, вы могли бы найти девушку, пока вы в ней.

Значит ли это, что женщины начнут стучаться к вам в каждом баре? Что ж, может быть, и нет, но это дает вам больше шансов сохранить заинтересованность леди, с которой вам удается поговорить, и потенциально открытой для первого свидания.

Мужчины, делайте что хотите с этой информацией. Если вы умны и одиноки, вы начнете делать Пино Нуар своим новым любимым напитком. На самом деле, если это вино пахнет достаточно хорошо, чтобы женщины полюбили вас, почему бы не использовать его в качестве одеколона?

Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Максакова в купальнике поразила поклонников
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Максакова в купальнике поразила поклонников
Катя Катина умерла на 36-м году жизни
Умерли на месте: разбились сын знаменитого фигуриста с девушкой
Названы «железные» основания для отказа от вакцинации от COVID
винокрасное виноПино Нуар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какое красное вино пьете вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Названо красное вино, выделяющее похожие на мужские феромоны
4:00:32 7/17/2021
Названо красное вино, выделяющее похожие на мужские феромоны
Что такое альбинизм: симптомы и нужно ли его лечить
3:30:08 7/17/2021
Что такое альбинизм: симптомы и нужно ли его лечить
Куда инвестировать в 2021 году?
3:00:16 7/17/2021
Куда инвестировать в 2021 году?
Кто из знаков зодиака самый-самый психопат: разбор каждого
2:32:09 7/17/2021
Кто из знаков зодиака самый-самый психопат: разбор каждого
У каких людей IQ выше: беспокойных или спокойных?
2:00:32 7/17/2021
У каких людей IQ выше: беспокойных или спокойных?
Какую вакцину ставить во второй раз, если после первой заболел коронавирусом?
1:30:51 7/17/2021
Какую вакцину ставить во второй раз, если после первой заболел коронавирусом?
Сколько воды нужно пить в день?
1:00:22 7/17/2021
Сколько воды нужно пить в день?
С Днем этнографа изумительные поздравления и открытки 17 июля 2021 года
12:30:27 7/17/2021
С Днем этнографа изумительные поздравления и открытки 17 июля 2021 года
Опасные дни для работы на даче по лунному календарю во второй половине июля 2021 года: Самые неблагоприятные дни
11:20:45 7/16/2021
Опасные дни для работы на даче по лунному календарю во второй половине июля 2021 года: Самые неблагоприятные дни
БердскЖена прокатила мужа на капоте внедорожника Cadillac по Микрорайону Бердска
10:58:30 7/16/2021
Жена прокатила мужа на капоте внедорожника Cadillac по Микрорайону Бердска