Названо обычное лекарство, снижающее тяжесть коронавируса
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Названо обычное лекарство, снижающее тяжесть коронавируса

4:30:457/17/2021Фото: https://www.piqsels.com/
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Статины обычно используются для снижения уровня холестерина в крови путем блокирования ферментов печени, ответственных за выработку холестерина. 

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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В новом исследовании, проведенном Медицинской школой Сан-Диего Калифорнийского университета, исследователи подтвердили, что у пациентов, принимающих статины, риск госпитальной смерти от COVID-19 на 41% ниже. Результаты были опубликованы 15 июля 2021 года в PLOS ONE и дополняют предыдущие исследования, проведенные в Калифорнийском университете в Сан-Диего в 2020 году.

Статины обычно используются для снижения уровня холестерина в крови путем блокирования ферментов печени, ответственных за выработку холестерина. Их широко назначают: по оценкам Центров по контролю за заболеваниями, 93 процента пациентов, принимающих препараты, снижающие уровень холестерина, принимают статины, пишет https://medicalxpress.com

«Столкнувшись с этим вирусом в начале пандемии, было много предположений о некоторых лекарствах, которые влияют на рецептор ACE2 организма, включая статины, и о том, могут ли они повлиять на риск COVID-19», - сказала Лори Дэниелс, доктор медицины, ведущий специалист. Автор исследования, профессор и директор отделения интенсивной терапии сердечно-сосудистых заболеваний Калифорнийского университета в Сан-Диего.

«В то время мы думали, что статины могут подавлять инфекцию SARS-CoV-2 благодаря своим известным противовоспалительным эффектам и связывающим способностям, которые потенциально могут остановить прогрессирование вируса».

Используя данные из реестра сердечно-сосудистых заболеваний Американской кардиологической ассоциации COVID-19, исследовательская группа из Калифорнийского университета в Сан-Диего применила свои первоначальные результаты к гораздо большей когорте: более 10 000 госпитализированных пациентов с COVID-19 в Соединенных Штатах.

В частности, исследователи проанализировали анонимные медицинские карты 10 541 пациента, госпитализированного с COVID-19 за девятимесячный период, с января по сентябрь 2020 года, в 104 различных больницах.

«На основе этих данных мы провели более углубленный анализ, пытаясь контролировать сосуществующие медицинские условия, социально-экономический статус и больничные факторы», - сказал Дэниелс. «При этом мы подтвердили наши предыдущие выводы о том, что статины связаны со снижением риска смерти от COVID-19 среди пациентов, госпитализированных с COVID-19».

Дэниэлс сказал, что, по всей видимости, большинство преимуществ получают пациенты с серьезными медицинскими причинами для приема статинов, такими как сердечно-сосудистые заболевания или высокое кровяное давление в анамнезе. По данным исследовательской группы, использование статинов или лекарств от гипертонии было связано с 32-процентным снижением риска смерти среди стационарных пациентов с COVID-19 с сердечно-сосудистыми заболеваниями или гипертонией в анамнезе.

В исследовании использовались методы статистического сопоставления для сравнения результатов для пациентов, которые принимали статины или антигипертензивные препараты, с аналогичными пациентами, которые этого не делали.

«Мы сопоставили каждого пациента с одним или несколькими аналогичными пациентами, используя сайт больницы, месяц поступления, возраст, расу, этническую принадлежность, пол и список ранее существовавших состояний, чтобы сделать две группы как можно более сопоставимыми», - сказал Карен Мессер, доктор философии, соавтор исследования и профессор биостатистики Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Рецептор ACE2 - регуляторная мишень статинов - помогает контролировать кровяное давление. В 2020 году было обнаружено, что вирус SARS-CoV-2 в основном использует тот же рецептор для проникновения в клетки легких.

По словам исследователей, статины и лекарства от гипертонии стабилизируют основные заболевания, от которых они прописаны, повышая вероятность выздоровления пациентов от COVID-19.

«Как и в случае любого обсервационного исследования, мы не можем с уверенностью сказать, что описываемые нами ассоциации между употреблением статинов и снижением тяжести инфекции COVID-19 определенно связаны с самими статинами; однако теперь мы можем сказать с очень вескими доказательствами, что они могут играть роль в существенном снижении риска смерти пациента от COVID-19 ", - сказал Дэниелс. «Мы надеемся, что результаты наших исследований станут стимулом для пациентов продолжать принимать лекарства».

Первоначальное исследование включены 170 анонимизированных медицинские записи из пациентов , получающих лечение в UC San Diego здоровья. Исследователи обнаружили, что использование статинов перед госпитализацией по поводу COVID-19 привело к более чем 50-процентному снижению риска развития тяжелой инфекции.

Реестр сердечно-сосудистых заболеваний, вызванный COVID-19 Американской кардиологической ассоциации, содержит неидентифицированные данные о состоянии здоровья пациентов, проходящих лечение от COVID-19 в более чем 140 участвующих больницах по всей стране. По состоянию на июль 2021 года на платформу были внесены данные из более чем 49000 историй болезни.

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