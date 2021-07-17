Благоприятные дни лунного календаря для обрезку плодовых деревьев на июль 2021

Благоприятные дни лунного календаря для обрезку плодовых деревьев на июль
17 июля (9 -й лунный день)
Хорошие дни лунного календаря для обрезку плодовых деревьев на июль
18 июля (10 -й лунный день)
19 июля (11 -й лунный день)
20 июля (12 -й лунный день)
Нейтральные дни лунного календаря для обрезку плодовых деревьев на июль
21 июля (13 -й лунный день)
22 июля (14 -й лунный день)
23 июля (15 -й лунный день)
Плохие дни лунного календаря для обрезку плодовых деревьев на июль
24 июля (16 -й лунный день)
25 июля (17 -й лунный день)
26 июля (18 -й лунный день)
27 июля (19 -й лунный день)
28 июля (20 -й лунный день)
Самые плохие дни лунного календаря для обрезку плодовых деревьев на июль
29 июля (21 -й лунный день)
30 июля (22 -й лунный день)
31 июля (23 -й лунный день)