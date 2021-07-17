Благоприятные дни лунного календаря для обрезку плодовых деревьев на июль 2021
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Благоприятные дни лунного календаря для обрезку плодовых деревьев на июль 2021

5:00:067/17/2021Фото: https://www.piqsels.com/
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Самые плохие дни лунного календаря для обрезку плодовых деревьев на июль - 29, 30, 31 число.

Хорошие дни лунного календаря для обрезку плодовых деревьев на июль
Хорошие дни лунного календаря для обрезку плодовых деревьев на июль

Благоприятные дни лунного календаря для обрезку плодовых деревьев на июль 

17 июля (9 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для обрезку плодовых деревьев на июль 

18 июля (10 -й лунный день)
19 июля (11 -й лунный день)
20 июля (12 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для обрезку плодовых деревьев на июль 

21 июля (13 -й лунный день)
22 июля (14 -й лунный день)
23 июля (15 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для обрезку плодовых деревьев на июль 

24 июля (16 -й лунный день)
25 июля (17 -й лунный день)
26 июля (18 -й лунный день)
27 июля (19 -й лунный день)
28 июля (20 -й лунный день)

Самые плохие дни лунного календаря для обрезку плодовых деревьев на июль

29 июля (21 -й лунный день)
30 июля (22 -й лунный день)
31 июля (23 -й лунный день)

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