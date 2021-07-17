Ревакцинации против коронавируса требует от ЦГБ Бердска поставивший прививку полгода назад известный адвокат Юрий Миронов
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Ревакцинации против коронавируса требует от ЦГБ Бердска поставивший прививку полгода назад известный адвокат Юрий Миронов

5:55:317/17/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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В Москве ревакцинация началась 1 июля 2021 года. В бердской горбольнице ничего об этом не слышали. Хотя главврач ЦГБ Алла Дробинская подтвердила правоту юриста.

Юрий Миронов поставил вакцину от коронавируса в числе первых
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Жители Бердска, поставившие прививку от коронавируса в начале 2021 года и раньше, озабочены ревакцинацией. Они слышали о том, что по прошествии полугода необходимо прививаться повторно. Но оказалось, что бердские медики затрудняются, по мнению горожан, с ответом.

- Я вакцинацию от ковида прошел давно — в августе будет полгода. Везде уже объявили ревакцинацию, то есть нужно поставить прививку второй раз, чтобы укрепить иммунитет. Ведь идет третья волна пандемии, обещают четвертую осенью. Но в Бердске ничего про ревакцинацию не знают. Я ездил и в поликлиники, и звонил по всем доступным телефонам. Позвонил по «124», там сказали, что у них никаких указаний на сей счет. Информацией они не владеют, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» известный адвокат Юрий Миронов 16 июля.

Он считает, что благодаря вовремя введенной вакцине, его «бог миловал» - он не болел коронавирусом. Хотя, говорит, в его подъезде болеют семьями. И даже есть умершие от ковида.

- У нас на подъезде висит объявление о карантине и обязательном ношении масок. Наш подъезд даже обрабатывали после массового заражения, - констатировал Юрий.

Он признался, что боится заразиться, поскольку «человек в возрасте», с определенными возрастными заболеваниями, а кроме того, ему по роду профессиональной деятельности приходится общаться с людьми, ковид-статус которых ему неизвестен.

Отметим, что в Москве 1 июля 2021 года стартовала ревакцинация от коронавируса. В настоящее время ее проводят препаратами «Спутник V» и его однокомпонентной версией «Спутник Лайт».

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская ситуацию с ревакцинацией в Бердске прокомментировала следующим образом:

- Что касается ревакцинации, через полгода после вакцинации "Спутником V", пациент записывается через сайт Госуслуги в лист ожидания. Правильная интерпретация повторной вакцинации - ревакцинация. В период повышенной заболеваемости она проводится раз в полгода, - отметила руководитель бердского здравоохранения.

Напомним, что всего в Бердске на 16 июля поставили прививку первым компонентом 18801 человека, вторым - 12 812 горожанина.

Подробности о том, как пройти ревакцинацию от коронавируса в Бердске, расскажем в ближайшее время.

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