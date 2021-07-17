Экс-чиновник Власов и директор УК Тимофеев стремятся попасть в депутаты горсовета Бердска: Новый список кандидатов

К вечеру 16 июля еще трое сдали документы в территориальную избирательную комиссию Бердска с желанием баллотироваться на выборах в депутатов бердского горсовета. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» председатель ТИК Наталья Фокина, теперь в списке претендентов на депутатский мандат 52 человека.
Накануне, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», заявили об участии в муниципальных выборах выдвиженцы независимой коалиции «Новосибирск 2020», в том числе помощники оппозиционных депутатов новосибирского горсовета Сергея Бойко и Светланы Каверзиной.
В пятницу избирком принял документы от бывшего руководителя управления природными ресурсами мэрии Бердска Вячеслава Власова, директора новосибирской управляющей компании Алексея Тимофеева и менеджера Светланы Тысченко.
Новые выдвиженцы
Одномандатный избирательный округ №1
Власов Вячеслав Евгеньевич, дата рождения - 4 марта 1955 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Кемеровский государственный медицинский институт, 1978 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Вторнефтепродукт", заместитель директора по экологии и охране окружающей среды, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №4
Тысченко Светлана Вячеславовна, дата рождения - 10 марта 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет им. Ленинского комсомола, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Биолабмикс", руководитель отдела продаж, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №25
Тимофеев Алексей Валерьевич, дата рождения - 10 февраля 1983 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "УК "Маг-Сервис", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», документы от потенциальных кандидатов принимают до 18 часов 28 июля. Из партий только «Партия пенсионеров» официально заявила своих участников предвыборной гонки. Несколько членов фракции «Единая Россия» в горсовете Бердска решили баллотироваться как самовыдвиженцы.
На 17 июля только двое из всего списка претендентов на место в представительном органе власти Бердска получили кандидатские удостоверения.
Напомним, что 19 сентября 2021 года бердчанам предстоит выбирать новый состав депутатского корпуса из 27 человек по обновленной схеме избирательных округов — изменились адреса и участки для голосования. Поэтому избирателям необходимо познакомиться с обновленной схемой и узнать, в какой округ они теперь входят.