Открытки и мощные стихи с Днем металлурга 18 июля 2021 года для настоящих профессионалов
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Открытки и мощные стихи с Днем металлурга 18 июля 2021 года для настоящих профессионалов

6:21:377/17/2021Фото: Курьер.Сред.Бердск
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В третье воскресенье июля в России отмечают профессиональный праздник День металлурга.

18 июля - День металлурга
18 июля - День металлурга

Уважаемые металлурги, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам железного здоровья, стальных нервов и сердец, горящих и страстных, словно раскаленная доменная печь. Всем известно, насколько важен ваш нелегкий труд. Пусть никогда вас не покидают дружба, закаленная жизненными испытаниями, и любовь, светлая и чистая, как благородный металл.
____

Металлургов поздравляем
С самым главным вашим днем.
Пусть сопутствует удача
И в профессии подъем.

Благородный труд пусть дарит
Только радость и успех.
Пусть работа вдохновляет,
Новых трудовых побед!

18 июля - День металлурга
18 июля - День металлурга

День мужчин таких суровых,
Праздник стали и огня
Металлурги отмечают,
Как огромная семья.

Пусть здоровье ваше будет
Крепче всех железных руд,
Пусть достойною оплатой
Радует нелегкий труд.

Всех житейских благ побольше,
Нежности любимых рук,
Исполнения желаний
И друзей веселый круг!
____

С уважением, с восхищением,
Поздравляем с вашим днём.
Металлурги — это сила,
Тонус ваш всегда стальной.

Будьте счастливы, здоровы,
Всех вам благ, зарплат больших,
И всегда, во всём подъёма,
Дел великих, трудовых!
____

Тебе пожелаю я в День металлурга,
Пусть станет удача надёжной подругой,
Задумки и планы исполнятся все,
И жизнь лишь по белой ведёт полосе.

Пусть дух закаляется вместе с металлом,
Чтоб воли и сил постоянно хватало,
Пусть все уважают тебя, несомненно,
И будет доход возрастать, непременно!

Стихи © http://pozdravok.ru

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