Мертвым нашли подозреваемого в убийстве пенсионеров выстрелами в голову

В Краснодарском крае поиски убийцы семейной пары завершились. Подозреваемого в нападении на супругов найден мертвым, об этом рассказали в региональном Следственном комитете в пятницу.
- Подозреваемый обнаружен погибшим, - говорится в сообщении СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Отмечается, что рядом телом лежало ружье.
Убийство произошло в станице Краснооктябрьской на улице Зеленой. Родственники 14 июля нашли тела пожилых супругов — 83-летнего мужчины и его 82-летней жены — с огнестрельными ранами головы в собственном доме.
В СК возбуждено уголовное дело по статье за убийство двух лиц. Выясняются мотивы убийства пожилых людей.