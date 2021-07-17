Мертвым нашли подозреваемого в убийстве пенсионеров выстрелами в голову
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Мертвым нашли подозреваемого в убийстве пенсионеров выстрелами в голову

11:02:587/17/2021Фото: Flickr
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Вечером 14 июля родственники нашли расстрелянными в собственном доме пожилых супругов - 83-летнего мужчину и его 82-летней жену.

Следователи заявили о том, что подозреваемый в убийстве мертв

В Краснодарском крае поиски убийцы семейной пары завершились. Подозреваемого в нападении на супругов найден мертвым, об этом рассказали в региональном Следственном комитете в пятницу.

- Подозреваемый обнаружен погибшим, - говорится в сообщении СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Отмечается, что рядом телом лежало ружье.

Убийство произошло в станице Краснооктябрьской на улице Зеленой. Родственники 14 июля нашли тела пожилых супругов — 83-летнего мужчины и его 82-летней жены — с огнестрельными ранами головы в собственном доме.

В СК возбуждено уголовное дело по статье за убийство двух лиц. Выясняются мотивы убийства пожилых людей.

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