17 июля 2021 года – День царственных страстотерпцев: Что это значит и кого почитают в особый день православные

Страстотерпцем называют один из чинов святости при канонизации, который присуждается человеку, когда он принял мученическую смерть за то, что усердно соблюдал заповеди Божьи и за это был убит своими же единоверцами. Особенность подвига в том, что до самой смерти такой человек не сопротивляются ничему, что с ним происходит и не обижается на своих обидчиков, как предписывает христианское учение.
Такой чин был присвоен всем семерым членам семьи Романовых - императору Николаю Второму, его супруге Александре и их детям: Марии, Ольге, Анастасии, Татьяне и Алексею.
Канонизирована царская семья Русской Православной церковью была только в 2000 году.
Николай II отрекся от престола 2 марта 1917 года, после чего вся его семья была заключена под домашний арест в Царском селе. Позже, летом, их выслали в Тобольск по решению Временного правительства, а весной в 1918 году были переправлены в Екатеринбург. Там же, в ночь с 16 на 17 июля вся семья была расстреляна большевиками.
Факт того, что они не держали зла на большевиков подтвердился письмом княжны Ольги, написанным незадолго до расстрела, в котором она писала, что отец всех простил и они просят не мстить за их смерть. Царская семья уже знала, что их всех ждет и не противилась этому.
Долгое время место их захоронения оставалось секретным и только в 1991 году появились первые догадки о нем, после рассекречивания некоторых документов. Останки были извлечены и помещены в Петропавловском Соборе Санкт-Петербурга в 1998 году, а позже - в 2000 году - вся семья была канонизирована и причислена к лику святых в чине страстотерпцев.
Их по сей день почитают в храмах за истинное слежение Господу и за их мученический подвиг, а также за христианское отношение к ближним.
На месте дома, в подвале которого была расстреляна царская семья, возведен Храм-на-Крови. Каждый год в ночь их расстрела в нем проводится Божественная литургия и крестный ход.