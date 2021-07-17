Отважные слова в День создания органов государственного пожарного надзора 18 июня 2021 года

Для органов пожарного надзора
Нам благодарных слов не перечесть,
Структура это важная, в которой
И силы и отваги много есть.
Чтобы не гибли люди при пожарах,
Без крова не остался человек,
Надзор у нас ведётся постоянно,
И неплохой приносит он эффект.
Желаем этой службе процветанья,
И жизней ещё множество спасать,
Пусть за отвагу вашу и старанья
Ещё сильней вас будут уважать!
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С Днем пожарного надзора
Шлю сердечно поздравления,
Огненной стихии нужно
Оказать сопротивление.
Твердости желаю духа,
Четко правила блюсти,
Пусть успех и уважение
Ждут всегда вас на пути.
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Поздравляю с Днём создания органов государственного пожарного надзора и желаю никогда не терять бдительности и уверенности в силах, постоянно быть на чеку и при полной готовности спасать этот мир. Желаю никогда не подводить свою Родину и всегда оставаться человеком истинного мужества, чести и отваги.
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Ты — сотрудник надзора пожарного,
И сегодня твой праздник пришел!
Пожелаем сейчас тебе главного —
Чтоб в семье было все хорошо,
И в работе все ладилось, спорилось,
Уважали коллеги всерьез,
Чтобы все, как и нужно, устроилось,
Что задумано, то и сбылось!
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Чтоб не горели дома и квартиры,
Чтобы леса не могли воспылать,
Люди создали специальную службу,
Чтобы пожары все предотвращать,
Нужный нам всем государственный орган,
Важный для всех нас пожарный надзор,
Знают они, как бороться с пожаром,
Круглые сутки ведут свой дозор.
Ну а сегодня мы их поздравляем,
Тех, кто к структуре причастен всегда,
Им мы удачи и счастья желаем,
Пусть все пожары уйдут без следа!
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