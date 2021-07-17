"Совесть замучила": Пенсионерка призналась в убийстве сожителя скалкой 30 лет назад

60-летняя жительница Ростовской области сама пришла в полицию и призналась в совершенном ею убийстве 30 лет назад. В декабре 1991 года во время ссоры с сожителем она нанесла ему четыре удара скалкой по голове, от которых тот умер.
- Шолоховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ростовской области возобновлено предварительное следствие по делу об убийстве мужчины, совершенном в 1991 году (статья 103 УК РСФСР), - заявили в СУ СК РФ по Ростовской области.
Тело убитого гражданского мужа жительница Шолоховского района отвезла на санках в подвал соседнего дома и спрятала. Только через полгода его обнаружили и возбудили уголовное дело, но в то время женщина заявила о наличии у нее алиби.
- В настоящее время по делу проводятся дополнительные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначено проведение необходимых судебных экспертиз, - отметил представитель СУ СК.
Подозреваемая рассказала, что все это время ее мучила совесть. Но прийти с покаянием в полицию она решилась только по прошествии 30 лет.