Магазин LIGRA & Ruzardi запускает летнюю РАСПРОДАЖУ в Бердске!

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Ищите ЖЕЛТЫЕ ценники!
Огромное количество одежды и обуви:
• Трикотажные костюмы
• Юбки
• Летняя обувь
• Легкие летние брюки
• Легкие рубашки
• Комбинезоны
• Джинсы
• Сарафаны и многое другое
СКИДКИ до - 50%
на ВЫДЕЛЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ
Ищите ЖЕЛТЫЕ ценники!
Огромное количество одежды и обуви:
• Трикотажные костюмы
• Юбки
• Летняя обувь
• Легкие летние брюки
• Легкие рубашки
• Комбинезоны
• Джинсы
• Сарафаны и многое другое
на ВЫДЕЛЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ
Ищите ЖЕЛТЫЕ ценники!
Огромное количество одежды и обуви:
• Трикотажные костюмы
• Юбки
• Летняя обувь
• Легкие летние брюки
• Легкие рубашки
• Комбинезоны
• Джинсы
• Сарафаны и многое другое
Приятных Вам покупок:
ТРЦ "АСТОР", Ленина 6/1
2 Этаж, магазин "LIGRA & RUZARDI"
(справа от эскалатора)
Ежедневно - с 10.00 до 21.00
Безналичный расчет есть
Подробности узнавайте в наших соц.сетях:
ТРЦ "АСТОР", Ленина 6/1
2 Этаж, магазин "LIGRA & RUZARDI"
(справа от эскалатора)
Ежедневно - с 10.00 до 21.00
Безналичный расчет есть
Подробности узнавайте в наших соц.сетях:
What'sApp:
8-913-909-31-28
8-913-909-31-28
*скидки не суммируются На правах рекламы. Фото предоставлено магазином "LIGRA & Ruzardi".