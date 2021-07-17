Магазин LIGRA & Ruzardi запускает летнюю РАСПРОДАЖУ в Бердске!
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Магазин LIGRA & Ruzardi запускает летнюю РАСПРОДАЖУ в Бердске!

11:29:157/17/2021Фото: LIGRA & Ruzardi
0

Скидка - 20% абсолютно на все!

Магазин LIGRA & Ruzardi запускает летнюю РАСПРОДАЖУ!
СКИДКА - 20% НА АБСОЛЮТНО ВСЕ
• КУПАЛЬНИКИ от 879₽
• ПЛАТЬЯ от 879₽
• ШОРТЫ от 559₽ женкие, мужские, детские
СКИДКИ до - 50%
на ВЫДЕЛЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ
Ищите ЖЕЛТЫЕ ценники!

Огромное количество одежды и обуви:
• Трикотажные костюмы
• Юбки
• Летняя обувь
• Легкие летние брюки
• Легкие рубашки
• Комбинезоны
• Джинсы
• Сарафаны и многое другое
СКИДКИ до - 50%
на ВЫДЕЛЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ
Ищите ЖЕЛТЫЕ ценники!

Огромное количество одежды и обуви:
• Трикотажные костюмы
• Юбки
• Летняя обувь
• Легкие летние брюки
• Легкие рубашки
• Комбинезоны
• Джинсы
• Сарафаны и многое другое
Приятных Вам покупок:

ТРЦ "АСТОР", Ленина 6/1
2 Этаж, магазин "LIGRA & RUZARDI"
(справа от эскалатора)
Ежедневно - с 10.00 до 21.00
Безналичный расчет есть

Подробности узнавайте в наших соц.сетях:
VK
Instagram
What'sApp:
8-913-909-31-28
*скидки не суммируются На правах рекламы. Фото предоставлено магазином "LIGRA & Ruzardi".
Made on
Tilda
Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос «СП-2»
Убил и залил в бетон: где нашли пропавшую россиянку
Максакова в купальнике поразила поклонников
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Катя Катина умерла на 36-м году жизни
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Умерли на месте: разбились сын знаменитого фигуриста с девушкой
обувьплатьяодеждаскидкираспродажашортыкупальникиLIGRA &amp; Ruzardi
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться