Губернатор: На городской электричке без пробок на Бердском шоссе доедут жители Бердска до Академгородка

Развитие дорожной инфраструктуры Академгородка обсудил губернатор Новосибирской области в Советском районе Новосибирска 16 июля.
Главе региона доложили, что на участке железной дороги планирую оборудовать станцию «Университетскую». Тогда жители Бердска, минуя пробки на Бердском шоссе, на городской электричке смогут доехать до центра Академгородка. Транспортно-пересадочный узел должен быть полноценным, "построенным по уму", заявил Травников.
«Крытое здание с козырьками для подъезда общественного транспорта, с выходом пассажиров под кровлей, с цивилизованным переходом через пути, а не по рельсам», ─ уточнил губернатор.
Все необорудованные переходы через рельсы в Академгородке перекроют.
«Произведено обследование этих участков, мы предусмотрели дополнительные ограждения и удобные подходы к местам организованного пропуска через железные дороги», ─ рассказал замначальника Западно-Сибирской железной дороги Алексей Варющенков.
Подъездные пути к научному центру тоже должны преобразиться. Один из участков находится в Первомайском районе, на пересечении улиц Одоевского и Старого шоссе. Транспортные потоки разгрузит новая развязка: машины поедут над железной дорогой, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства.
Первый зампред Госдумы Александр Жуков сообщил, что на двух важных проектах ─ трассе «Иртыш» и Бердском шоссе ─ предполагается сделать шестиполосную дорогу. Только на первый этапе строительства понадобится 11 млрд рублей. Новосибирская область рассчитывает на поддержку федерального бюджета.
«Ещё 2018 году я говорил о череде задач: подготовка к чемпионату, достройка четвёртого моста, расшивка узких мест городской инфраструктуры, в первую очередь, связанных с Академгородком 2.0 и бердским направлением. Задачу по поиску финансовых ресурсов я беру на себя», ─ констатировал Андрей Травников.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", первые городские электрички по шести маршрутам в Новосибирске запустили 8-9 июля.
Напомним, что Бердск вошел проект "Академгородок 2.0" как логистическая и промышленная площадка.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" в ходе выездного совещания Андрей Травников приказал убрать "могильные оградки" вдоль Бердского шоссе.