Сильный обряд на замужество в день святого Андрея Наливы 17 июля

Народный праздник Андрей Налива ежегодно отмечается 17 июля. Он так называется, потому что в православном календаре сегодня день почитания памяти трех святых Андреев, а Налива появилось оттого, что сегодня посвящали день овсу, зерна которого в это время интенсивно наливаются спелостью.
Обязательно сегодня варили овсяную кашу, а умелицы пекли овсяное печенье. Девицы, желающие найти своего любимого и выйти замуж поскорее, проводили специальный обряд, готовя овсяный кисель.
Чтобы задуманное в любви исполнилось, нужно было сегодня перемолоть пророщенные зерна овса, залить из водой и сварить. Эту "кашу" процеживали и получали овсяный кисель. Его положено было съесть, а тарелку не мыть, а полностью дочиста вылизать.
Но и после этого тарелку не мыли, а весь день ели только из нее. Вечером в нее накладывали еды и оставляли на подоконнике на всю ночь со словами: "Суженый голодный шел, да миску мою нашел, из нее поел, меня забрать с собой захотел". После нужно было трижды осенить себя крестом и ложиться спать.
Существовал и еще один обряд на сладкие уста. Принято было в этот день собирать вишню. А самую первую горсть девушка должна была съесть, а губы от вишневого сока не вытирать. Тогда на "сладкие уста" найдется тот самый, кто полюбит эту девушку и возьмет ее замуж.
Проводили всяческие гадания и ритуалы на любовь и на суженого.
Супругам, которые часто ссорились, нужно было сегодня взять яблоко, разделить его напополам и съесть каждому по половинке, а остатки от яблока закопать вместе под яблоней.