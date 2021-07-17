Сильный обряд на замужество в день святого Андрея Наливы 17 июля
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Сильный обряд на замужество в день святого Андрея Наливы 17 июля

12:20:587/17/2021Фото: pxhere
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Обязательно сегодня варили овсяную кашу, а умелицы пекли овсяное печенье. Девицы, желающие найти своего любимого и выйти замуж поскорее, проводили специальный обряд.

йогурт, кисель, завтрак, десерт
Девушкам нужно было приготовить особое блюдо

Народный праздник Андрей Налива ежегодно отмечается 17 июля. Он так называется, потому что в православном календаре сегодня день почитания памяти трех святых Андреев, а Налива появилось оттого, что сегодня посвящали день овсу, зерна которого в это время интенсивно наливаются спелостью.

Обязательно сегодня варили овсяную кашу, а умелицы пекли овсяное печенье. Девицы, желающие найти своего любимого и выйти замуж поскорее, проводили специальный обряд, готовя овсяный кисель.

Чтобы задуманное в любви исполнилось, нужно было сегодня перемолоть пророщенные зерна овса, залить из водой и сварить. Эту "кашу" процеживали и получали овсяный кисель. Его положено было съесть, а тарелку не мыть, а полностью дочиста вылизать.

Но и после этого тарелку не мыли, а весь день ели только из нее. Вечером в нее накладывали еды и оставляли на подоконнике на всю ночь со словами: "Суженый голодный шел, да миску мою нашел, из нее поел, меня забрать с собой захотел". После нужно было трижды осенить себя крестом и ложиться спать.

Существовал и еще один обряд на сладкие уста. Принято было в этот день собирать вишню. А самую первую горсть девушка должна была съесть, а губы от вишневого сока не вытирать. Тогда на "сладкие уста" найдется тот самый, кто полюбит эту девушку и возьмет ее замуж.

Проводили всяческие гадания и ритуалы на любовь и на суженого.

Супругам, которые часто ссорились, нужно было сегодня взять яблоко, разделить его напополам и съесть каждому по половинке, а остатки от яблока закопать вместе под яблоней.

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