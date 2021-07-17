Надбавки российским пенсионерам начнут выплачивать с 2022 года. Кто получит, стало известно

С 2022 года в России пенсионерам будут доплачивать разницу между размером назначенной пенсии и размером прожиточного минимума. Данная выплата будет назначена автоматически, для ее оформления не нужно приходить в ПФР. Доплату получат только те пенсионеры, которые не работают.
- Со следующего года вопросы назначения региональной социальной доплаты будут решаться между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами исполнительной власти регионов без участия пенсионера. Cоциальная доплата полагается только неработающим пенсионерам, — рассказала для "ПРАЙМ" Юлия Финогенова, профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Со следущего года для оформления документов не требуется личное присутствие заявителя. Назначение будет происходить через портал Госуслуги, а подтверждающие документы есть в распоряжении ПФР.
Граждане, проживавшие в сельской местности и заработавшие надбавку в 25%, не будут должны подтверждать свое проживание на селе. Теперь для получения выплаты достаточно жить в сельской местности на момент назначения пенсии.
- Пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости; а также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсии по старости по достижению ими пенсионного возраста, — заметила Финогенова.