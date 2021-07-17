Кипятком обварил дедушка маленьких внуков в бане в Бердске: Девочка попала в реанимацию ЦГБ
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Кипятком обварил дедушка маленьких внуков в бане в Бердске: Девочка попала в реанимацию ЦГБ

12:35:207/17/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
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Врачи оказывают помощь детям, а полицейские проводят проверку по факту получения ожогов малолетними. По предварительной данным, пожилой бердчанин перепутал тазики с водой.

"Скорая" доставила пострадавших детей в больницу Бердска

В Бердскую ЦГБ 15 июля поступили двое маленьких детей с термическими ожогами. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», пострадавшие являются братом и сестрой. Они обварились кипятком.

По информации из достоверных источников, детей облил кипятком их дедушка, когда они мылись в бане одного из частных домов Бердска. Предположительно, пожилой бердчанин перепутал тазики с холодной и горячей водой и окатил внуков кипятком.

В управлении МВД по Новосибирской области в субботу подтвердили факт поступления детей с ожогами в горбольницу.

- Это произошло в четверг, 15 июля. Факт подтверждаю. В данный момент проводится проверка отделом МВД по Бердску. Сотрудники полиции собирают материалы по данному факту, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 17 июля Артем Аверин, дежурный офицер регионального главка МВД.

По данным «Курьер. Среда. Бердск», девочка пострадала сильнее брата, получив ожоги на большей площади поверхности тела и большей степени тяжести. До сего времени она находилась в реанимации.

Утром в субботу ее перевели в палату травматологического отделения Бердской ЦГБ, которое находится в больничном городке Микрорайона. Там с четверга находится и ее брат. По информации редакции, жизни детей сейчас ничего не угрожает — врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

А полицейские проверят семью, в которой пострадали дети. Был ли дедушка трезвым, почему именно с ним отправились внуки в баню, где в это время находились родители. Правоохранителям предстоит выяснить все нюансы происшествия, но в первую очередь — благополучность семьи, где воспитываются дети, стоят ли родители на учете, обеспечены ли дети всем необходимым.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 12 июля из реанимации Бердской ЦГБ сбежал пациент. Он напал на охранника, который преградил путь решившему покурить больному. Охранник получил ранение ножницами в бедро.

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